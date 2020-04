Her şey, New York Tarih Derneği ile Hirshhorn Müzesi ve Heykel Bahçesi’nin diğer büyük sanat kurumlarına sanal buketler göndermesiyle başladı. İlk çiçekleri alan kurum Smithsonian Amerikan Sanat Müzesi ve Renwick Gallery oldu. Aldıkları çiçek, New York Tarih Derneği tarafından gönderilen ABD’li ressam Martin Johnson Heade’e ait bir baharda çiçek açmış elma dalı tablosuydu. Tabloya şu mesaj eklenmişti: Amerikan ressam Martin Johnson Heade’in bu elma çiçekleri ile gününüzü aydınlatmak istedik.