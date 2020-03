Türkçeye Buz ve Ateşin Şarkısı olarak çevrilen ve daha sonra Game of Thrones (Taht Oyunları) adıyla dizisi çekilen A Song of Ice and Fire isimli epik fantezi roman serisinin yazarı olarak bilinen George R.R. Martin, corona virüs nedeniyle yaşanan sosyal izolasyon günleri hakkında açıklama yaptı.