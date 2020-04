Sosyal izolasyonun en popüler 50 dizisi (IMDb nisan verileri)

Corona virüs nedeniyle sosyal izolasyon ve karantinanın uygulandığı şu günlerde; yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi bir veri tabanı IMDb'nin en popüler dizileri belli oldu. İşte kullanıcıların oylarıyla belirlenen ve nisanı zirvede karşılayan 50 yabancı dizi....

Abone ol Paylaş







03.04.2020 - 06:45

50. Star Wars: Klon Savaşları (2008)

8,1

49. The Good Doctor (2017)

8,2

48. Toy Boy (2019)

6,6

47. Lucifer (2015)

8,2





46. The Stranger (2020)

7,4





45. Criminal Minds (2005)

8,1

44. The Sinner (2017)

8,0

43. Sen (2018)

7,8

42. Kingdom (2019)

8,3

41. Sıkı Dostlar (1994)

8,9





40. Locke & Key (2020)

7,4

39. Kara Ayna (2011)

8,8

38. Devs (2020)

8,0

37. Tuhaf Şeyler (2016)

8,8





36. Sex Education

8,3

35. The Witcher (2019)

8,3

34. Curb Your Enthusiasm (2000)

8,7

33. Run (2020)





32. Schitt's Creek (2015)

8,3

31. Brooklyn Nine-Nine (2013)

8,4





30. The Blacklist (2013)

8,0

29. Asur: Welcome to Your Dark Side (2020)

8,7

28. Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker (2020)

7,5

27. Doğaüstü (2005)

8,4

26. This Is Us (2016)

8,7

25. Breaking Bad (2008)

9,5





24. The Outsider (2020)

8,0

23. Outlander (2014)

8,4

22. Vikingler (2013)

8,6

21. Altered Carbon (2018)

8,1

20. Little Fires Everywhere (2020)

7,7

19. The Office (2005)

8,9

18. Peaky Blinders Peaky Blinders (2013) 8,8

17. Hunters (2020)

7,2

16. Homeland (2011)

8,3

15. Elite (2018)

7,6

14. Freud (2020)

6,7

13. Grey's Anatomy (2005)

7,

12. All American (2018)

7,6

11. La Casa de Papel (2017)

8,5

11. The Letter for the King (2020)

5,9

10. Taht Oyunları (2011)

9,3

8. The English Game (2020)

7,7

7. Better Call Saul (2015)

8,7

6. The Mandalorian

8,7

5. Star Trek: Picard (2020)

7,8

4. Ozark (2017)

8,3

3. Tiger King: Murder, Mayhem and Madness (2020) 8,0

2. Yürüyen Ölüler (2010)

8,2

1. Westworld (2016)

8,7