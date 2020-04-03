Sosyal izolasyonun en popüler 50 dizisi (IMDb nisan verileri)
Corona virüs nedeniyle sosyal izolasyon ve karantinanın uygulandığı şu günlerde; yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi bir veri tabanı IMDb'nin en popüler dizileri belli oldu. İşte kullanıcıların oylarıyla belirlenen ve nisanı zirvede karşılayan 50 yabancı dizi....
50. Star Wars: Klon Savaşları (2008)
8,1
49. The Good Doctor (2017)
8,2
46. The Stranger (2020)
7,4
45. Criminal Minds (2005)
8,1
41. Sıkı Dostlar (1994)
8,9
40. Locke & Key (2020)
7,4
37. Tuhaf Şeyler (2016)
8,8
35. The Witcher (2019)
8,3
34. Curb Your Enthusiasm (2000)
8,7
32. Schitt's Creek (2015)
8,3
31. Brooklyn Nine-Nine (2013)
8,4
30. The Blacklist (2013)
8,0
29. Asur: Welcome to Your Dark Side (2020)
8,7
28. Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker (2020)
7,5
25. Breaking Bad (2008)
9,5
24. The Outsider (2020)
8,0
21. Altered Carbon (2018)
8,1
20. Little Fires Everywhere (2020)
7,7
18. Peaky Blinders Peaky Blinders (2013)
8,8
13. Grey's Anatomy (2005)
7,
12. All American (2018)
7,6
11. La Casa de Papel (2017)
8,5
11. The Letter for the King (2020)
5,9
10. Taht Oyunları (2011)
9,3
8. The English Game (2020)
7,7
7. Better Call Saul (2015)
8,7
5. Star Trek: Picard (2020)
7,8
3. Tiger King: Murder, Mayhem and Madness (2020) 8,0
2. Yürüyen Ölüler (2010)
8,2