Sosyal izolasyonun en popüler 50 filmi (IMDb nisan verileri)
Corona virüs nedeniyle sosyal izolasyon ve karantinanın uygulandığı şu günlerde; yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi bir veri tabanı IMDb'nin en popüler filmleri belli oldu. İşte kullanıcıların oylarıyla belirlenen ve nisanı zirvede karşılayan 50 yabancı film...
50. Harry Potter ve Felsefe Taşı (2001)
7,6
47.Sessiz Bir Yer (2018)
7,5
46. Richard Jewell (2019)
7,5
44. Blow the Man Down (2019)
6,3
43. Vahşetin Çağrısı (2020)
6,8
42. Bad Education (2019)
7,4
41. Doktor Uyku (2019)
7,4
40. Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw (2019)
6,5
39. Kirpi Sonic (2020)
6,6
36. X-Men: Dark Phoenix (2019)
5,8
35. Avengers: Endgame (2019)
8,4
33. Esaretin Bedeli (1994)
9,3
29. Bad Boys: Her Zaman Çılgın (2020)
7,1
28. Küçük Kadınlar (2019)
8,0
24. Asfaltın Kralları (2019)
8,1
22. Tavşan Jojo (2019)
8,0
20. The Way Back (2020)
6,9
19. Coffee & Kareem (2020)
17. Star Wars: Skywalker'in Yükselisi (2019)
6,8
16. Karlar Ülkesi II (2019)
7,0
14. Bir Zamanlar... Hollywood'da (2019)
7,7
13. Jumanji: Yeni Seviye (2019)
6,7
11. Spenser Kanunları (2020)
6,2
9. Yırtıcı Kuşlar (Ve Muhteşem Harley Quinn) (2020)
6,3
8. Hadi Gidelim (2020)
7,5
7. Bıçaklar Çekildi (2019)
8,0
6. The Gentlemen (2019)
8,0
5. Bloodshot: Durdurulamaz Güç (2020)
5,7
3. Görünmez Adam (2020)
7,3