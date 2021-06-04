Sosyal medya "Dünya Kahvaltı Günü"nde Van kahvaltısı fotoğraflarıyla renklenecek

Bütün ülkelerden, kentlerden insanların kendi kahvaltı kültürleri ile etkinliğe katılmaları konusunda çalışma yürüttüklerini anlatan Takva, şöyle devam etti: "Van kahvaltısında 20'ye yakın ürünün 4'ünü tescillemiş bulunuyoruz. Geçen yıl, Japonya'dan ABD'ye, Şili'den Meksika'ya, Kanada'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Dubai'den Arap ülkelerine, İran'dan, Rusya'dan birçok kişi etkinliğimize video ve fotoğraflarla destek verdi. Bütün insanlardan en önemli beslenme öğünü olan kahvaltı sofralarını 6 Haziran Pazar günü saat 11.00'de hazırlayarak bir paylaşımla kutlamalarını diliyor ve bekliyoruz. Kahvaltının mutlulukla bir ilgisi var. Bu mutluluğu bütün dünyayla paylaşmak istiyoruz. Bu artık sahiplenilen bir mesele oldu. Biz bunu uluslararası kurumlar nezdinde de tescillemeye çalışıyoruz. BM Genel Sekreterliği ve TBMM Başkanlığından her yıl haziran ayının ilk pazar gününün Dünya Kahvaltı Günü olarak ilan edilmesi için talepte bulunduk."

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