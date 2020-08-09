Sosyal medya müzesi fotoğrafseverlerin gözdesi oldu

Ankara'nın ilk ve tek interaktif sanat ve sosyal medya müzesi olan Rooms Ankara isimli fotoğraf çekilme mekanı, özellikle sosyal medya hesaplarını renklendirmek isteyenler tarafından yoğun ilgi görüyor.

09.08.2020 - 12:03

Sosyal medya müzesi fotoğrafseverlerin gözdesi oldu - 1
Pop-up museum olarak da bilinen Rooms Ankara ziyaretçileri 21 farklı odada çeşitli konseptlerde fotoğraf arşivi oluşturarak eğlenceli anlar yaşayabiliyor.


Sosyal medya müzesi fotoğrafseverlerin gözdesi oldu - 2
Müze ziyaretçileri 2 saatlik süre içerisinde istediği odada, istediği dekorun önünde fotoğraf çektirebiliyor.
Sosyal medya müzesi fotoğrafseverlerin gözdesi oldu - 3
İşte sosyal medya müzesinden fotoğraflar...
Sosyal medya müzesi fotoğrafseverlerin gözdesi oldu - 4
Sosyal medya müzesi fotoğrafseverlerin gözdesi oldu - 5
Sosyal medya müzesi fotoğrafseverlerin gözdesi oldu - 6
Sosyal medya müzesi fotoğrafseverlerin gözdesi oldu - 7
Sosyal medya müzesi fotoğrafseverlerin gözdesi oldu - 8
Sosyal medya müzesi fotoğrafseverlerin gözdesi oldu - 9
Sosyal medya müzesi fotoğrafseverlerin gözdesi oldu - 10
Sosyal medya müzesi fotoğrafseverlerin gözdesi oldu - 11
Sosyal medya müzesi fotoğrafseverlerin gözdesi oldu - 12
Sosyal medya müzesi fotoğrafseverlerin gözdesi oldu - 13
Sosyal medya müzesi fotoğrafseverlerin gözdesi oldu - 14
Sosyal medya müzesi fotoğrafseverlerin gözdesi oldu - 15
Sosyal medya müzesi fotoğrafseverlerin gözdesi oldu - 16
Sosyal medya müzesi fotoğrafseverlerin gözdesi oldu - 17
Sosyal medya müzesi fotoğrafseverlerin gözdesi oldu - 18
Sosyal medya müzesi fotoğrafseverlerin gözdesi oldu - 19
Sosyal medya müzesi fotoğrafseverlerin gözdesi oldu - 20

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