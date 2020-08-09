Sosyal medya müzesi fotoğrafseverlerin gözdesi oldu
Ankara'nın ilk ve tek interaktif sanat ve sosyal medya müzesi olan Rooms Ankara isimli fotoğraf çekilme mekanı, özellikle sosyal medya hesaplarını renklendirmek isteyenler tarafından yoğun ilgi görüyor.
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09.08.2020 - 12:03
Pop-up museum olarak da bilinen Rooms Ankara ziyaretçileri 21 farklı odada çeşitli konseptlerde fotoğraf arşivi oluşturarak eğlenceli anlar yaşayabiliyor.
Müze ziyaretçileri 2 saatlik süre içerisinde istediği odada, istediği dekorun önünde fotoğraf çektirebiliyor.
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