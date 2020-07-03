Sosyal medyaya Blackpink damgası

Dünyaca ünlü K-pop grubu Blackpink, yeni klibi How You Like That ile YouTube’da rekor kırmasının ardından Twitter’da da yeni bir rekora imza attı.

03.07.2020 - 13:05

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2,2 milyon kişi, dünyaca ünlü K-pop grubu Blackpink ile #TwitterBlueroom'a giriş yaparak yeni izlenme rekoru kırdı.
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Twitter hesabını açan Blackpink, #TwitterBlueroom Live Q&A aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki fanlarıyla iletişim kurdu ve Twitter'da dünya çapındaki trendlerde birinci oldu. F


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Twitter’daki resmi hesabın açılışını izleyen 7 gün içinde toplam 19,1 milyon tweet paylaştı.


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Canlı oturum toplam 2.2 milyon izleyiciye ulaştı ve canlı yayın sırasında Twitter'ın dünya trendlerinde 1 numaraya ulaştı.


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Blackpink ayrıca, geri dönüşünü kutlamak için tasarlanan özel emojileri tanıttı. Üyeleri tarafından çizilen resimlerle oluşturulan bu emojilerde, hayranlar her Blackpink üyesinin Korece veya İngilizce adları için hashtag kullandığında otomatik olarak etkinleştiriliyor.


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#TwitterBlueroom canlı oturumunun olduğu günde Blackpink ayrıca Twitter’ın yeni Fleets özelliğini de denedi. Fleets, içeriğin yayınlandıktan 24 saat sonra otomatik olarak kaybolduğu bir Twitter özelliği.


Sosyal medyaya Blackpink damgası - 7
Twitter Global K-Pop & K-Contents Ortaklıkları Başkanı Kim Yeon Jeong, “Dünyanın dört bir yanındaki K-Pop hayranları, Twitter tarafından sağlanan özelleştirilmiş içerikle K-Pop ile ilgili gerçek zamanlı sohbetlere katılabilirler. Hayranların, K-Pop sahnesindeki çeşitli şekillerde ve gerçek zamanlı olarak gerçekleşen olayların parçası olmalarını sağlamak için Blackpink gibi küresel K-Pop sanatçılarını desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

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