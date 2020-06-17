Sosyal mesafeli dans için özel bale kıyafeti tasarlandı

G-Star şiketinin pazarlama şefi Gwenda van Vliet, “Kısıtlama dönemi yeni seçenekler üzerinde düşünme fırsatı verdi. Birkaç ay boyunca yeni gerçeğe sanatsal ve yenilikçi bir yol arıyorduk. İmkansızdan ziyade mümkün olana odaklandık. Ortaya bu işbirliği ve konsept çıktı. Farklı dünyalardan zamansız denim, dans, müzik ve ustalığın güzel hikayesiyle gurur duyuyoruz” diye konuştu.