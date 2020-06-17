Sosyal mesafeli dans için özel bale kıyafeti tasarlandı

ntv.com.tr 17.06.2020 - 07:06
1,5 metrelik sosyal mesafeyi koruyarak dans etmek mümkün mü? G-Star RAW adlı Hollandalı şirket ile Hollanda Ulusal Balesi dikkat çekici bir işbirliğine imza atarak yeni dönemin sosyal mesafesini sanatsal bir yorumla hayata geçirdi.
3 metre çapında denim kumaşan tütü ile yapılan bale kostümü, sanatçılara 1,5 metrelik sosyal mesafeyi koruma fırsatı sağlıyor.
G-Star şiketinin pazarlama şefi Gwenda van Vliet, “Kısıtlama dönemi yeni seçenekler üzerinde düşünme fırsatı verdi. Birkaç ay boyunca yeni gerçeğe sanatsal ve yenilikçi bir yol arıyorduk. İmkansızdan ziyade mümkün olana odaklandık. Ortaya bu işbirliği ve konsept çıktı. Farklı dünyalardan zamansız denim, dans, müzik ve ustalığın güzel hikayesiyle gurur duyuyoruz” diye konuştu.
Denim tütülü sosyal mesafe elbisesinin tanıtımı Remi Wörtmeyer tarafından hazırlanan koreografiyle tanıtıldı.
Klip için dansçı Kira Hilli, 3 metre çapındaki denim tütüsüyle dans etti.
Manu Kumar ile birlikte Amsterdam sokaklarında, boş tiyatro salonunda sosyal mesafeyi aşmadan Joris Voorn ve Het Balletorkest’in müziğine eşlik etti.