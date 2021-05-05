Sotheby's müzayede evinden kripto para açıklaması: Ödeme kabul edeceğiz

Sotheby's müzayede evi, ilk defa bir sanat eseri için Banksy müzayedesinde kripto para ile ödemeyi kabul edeceğini açıkladı. (Fotoğraflar: AFP)

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05.05.2021 - 09:50

Sotheby's müzayede evi ilk defa fiziksel bir sanat eseri için kripto para ile ödemeleri kabul edeceğini duyurdu.







Müzayede evi, Banksy lakaplı İngiliz sokak sanatçısının ünlü eseri "Love is in the Air"in satışında bitcoin ve ethereumla yapılacak ödemeleri kabul edeceğini açıkladı.







İlk defa fiziksel bir sanat eseri için kripto para ile ödeme seçeneğinin olduğu satışın 3 ile 5 milyon dolar arasında bir fiyata gerçekleşmesi bekleniyor.







Bu girişim kripto para birimlerinin yaygın kullanımının sanat dünyasında genişleyeceğine bir işaret olarak görülüyor. Kripto paralar daha önce ilk kez mart ayında dijital sanat dünyasına adım attı.







Amerikalı sanatçı Mike Winkelmann'ın 'Everydays: The Fırst 5000 Days' adlı dijital eseri mart ayında Christie's müzayede salonunda 70 milyon dolar karşılığı Ether'e satılmıştı.