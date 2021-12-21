Sotheby's tarihin en yüksek satışına ulaştı: 7.3 milyar dolar

2021’de satış oranları 2020 yılına göre de yüzde 71 daha yüksekti. El değiştiren en yüksek meblağlara sahne olan alan ise 4.3 milyar dolar ile (özel satışlar ve açık artırmalar toplamı) modern ve çağdaş sanat oldu. Müzayede evinin müşterileri arasında 40 yaş altı kesimin oranı da geçtiğimiz yıla göre yüzde 187 artış gösterdi.



