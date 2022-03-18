Soygun dizisi Lupin'in setine giren hırsızlardan 7'si yakalandı

Nanterre Parkı yakınındaki dizi çekimleri sırasında, 25 Şubat'ta yaklaşık 20 kişilik yüzleri maskeli kimlikleri belirsiz bir grup, ekip ve oyuncularını tehdit ederek film setinde kullanılan kamera, kayıt cihazı, ışık ve ses cihazı gibi malzemeleri de yanlarına alarak kaçmıştı.