Soygun dizisi Lupin'in setini hırsızlar bastı: 5 milyonluk vurgun

Haberler 04.03.2022 - 14:57
Fransa'nın Paris şehrinde devam eden Lupin dizisinin setinde başrol oyuncusu Omar Sy’ın sahnesi çekilirken büyük bir hırsızlık olayı yaşandı.
20 kişilik soygun çetesi havai fişek patlatarak sete girdi. Ortaya çıkan kargaşadan faydalanan hırsızlar tam 300 bin euro (Yaklaşık 5 milyon lira) değerinde ekipman çaldı.
Olayın ardından yapılan açıklamada durumun yetkililerce araştırıldığı, oyuncuların ve set ekibinin güvende olduğu, herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı aktarıldı.
Lupin dizisinde, Omar Sy hırsız ve kılık değiştirme ustası Arsène Lupin’den ilham alan Assane Diop karakterini canlandırıyor. 2 ödülü, 13 adaylığı bulunan dizinin üçüncü sezon çekimleri devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde ise The Crown’ın setinde değerli antikalar ve set eşyaları çalınmış ve zarar 200 bin dolar olarak açıklanmıştı.