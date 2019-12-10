Soykırım gölgesinde Nobel töreni (Türkiye törene katılmayacak)

Avusturyalı yazar Peter Handke, 2019 Nobel Ödülü'ne layık görüldü.

77 yaşındaki yazar bugün ödülünü alacak. Ancak Handke'nin Srebrenitsa katliamına ilişkin sözleri ve Bosna kasaplarına verdiği destek ödülü eleştirilerin odağı haline getirdi.

Türkiye de tepki olarak bugünkü törene katılmama kararı aldı.

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, Bosna Hersek'te yaşanan soykırımı inkar eden ve her fırsatta eski Sırp lider Slobodan Milosevic'e duyduğu hayranlığı dile getiren Avusturyalı yazar Peter Handke'den dolayı Nobel Ödül Töreni'ne katılmayacağını açıkladı.

HIRVATİSTAN, KOSOVA VE ARNAVUTLUK DA BOYKOTA KATILDI

Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanlığı'ndan, Avusturyalı yazar Peter Handke'ye tepki olarak Hırvatistan'ın, bugün düzenlenecek Nobel Ödül Töreni'ne katılmayacağı açıklandı.



Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hırvatistan'ın dış temsilciliği olan Stockholm Büyükelçiliği olarak törene iştirak etmeyeceğiz. Edebiyat ödülüne layık görülen şahsın doksanlı yıllarda büyük Sırbistan politikası güden Milosevic'i desteklemesi nedeniyle ödül kararının siyasi olduğu kanaatindeyiz" değerlendirmesinde bulunuldu.

Bu arada, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Savaş suçlarının gerekçelendirilmesi ve övülmesinin, bölgede hüküm sürmesi gereken uzlaşma ruhuna engel olduğuna derinden ikna olarak, Arnavutluk'un İsveç Büyükelçisi'ne, Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü'nün verileceği töreni boykot etmesi talimatını verdim." ifadelerini kullandı.

Hürriyet'in haberine göre Türkiye'den ve dünyadan birçok yazar ve şair de hem yazarı hem Nobel'i hedef aldı. İşte tepkiler...