Müzede Selfie Günü yarışmasının kazananları belli oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, Türkiye'deki müzelerin uluslararası tanıtımı için düzenlenen "Müzede Selfie Günü" yarışmasında ödül kazananlar belirlendi.

Anadolu Ajansı 15.02.2020 - 11:17





Türkiye'deki müzelerin uluslararası tanıtımı için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Müzede Selfie Günü" yarışmasında ödül kazananlar belirlendi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, müzelere ilgiyi artırmak amacıyla her yıl 15 Ocak'ta kutlanan "Müzede Selfie Günü"ne sosyal medya kullanıcıları bu sene de yoğun ilgi gösterdi.

Yarışma çerçevesinde yapılan değerlendirmede, Çanakkale'de minik öğrencileriyle Troya Müzesi'ni ziyaret eden öğretmen Burcu Kandemir kazandı. Yarışma kapsamında özçekim gönderen sosyal medya kullanıcılarından Kandemir bir yıllık MüzeKart, Chamorro ise Devlet Opera ve Balesinden davetiye kazandı.

ile Yarışmanın bir diğer kazananı da "Türkiye'yi ikinci evi olarak gördüğünü" belirterek Efes Antik Kenti'nden fotoğrafını gönderen Albert Chamorro oldu.

İşte Müzede Selfie Günü'nden yansıyan diğer kareler...