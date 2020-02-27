İzmir'de Lidya döneminde basılan paralar ele geçirildi

Uluslararası tarihi eser kaçakçılarına yönelik İzmir'deki operasyonda, yurt dışına çıkarılmak üzere olan 506 tarihi eser bulundu. Ele geçirilen ve üzerinde ejderha şeklinde balık figürlerinin bulunduğu 21 adet altın ve gümüş karıştırılarak yapılan elektron paraların Lidya döneminde ilk basılan para örneklerinden olduğu değerlendiriliyor.

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Anadolu Ajansı 27.02.2020 - 15:41

İzmir'de uluslararası tarihi eser kaçakçılarının yurt dışına çıkarmak için hazırladıkları ve Lidyalılar döneminde basılan ilk para örneklerinden olduğu değerlendirilen eserlerin de aralarında yer aldığı 506 tarihi eser ele geçirildi.

İzmir'de bazı kişilerin tarihi eserleri topladıkları ve bunları yurt dışına çıkaracakları bilgisini alan İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde çalışma başlattı.

Ekipler daha önce düzenledikleri 5 operasyonda 7 zanlıyı gözaltına alıp 218 tarihi eser ele geçirdi. Şüphelilerin ifadelerinden yola çıkan ekipler, teknik ve fiziki takip başlattı.

Tarihi eserlerin yurt dışına çıkarılacağı bilgisi üzerine kentte 9 adrese eş zamanlı operasyonlarda ise M.C, İ.P, M.C, H.Ö, C.K, A.K, M.A ve N.D. gözaltına alındı.

Zanlılardan A.K'nin Urla ilçesindeki evinde yapılan aramalarda üzerinde farklı figürler bulunan altın, gümüş, elektron ve bronz sikkeler, 1 yüzük, 3 farklı ebatlarda ve farklı renklerde vazo, 6 çeşitli boyutlarda iple birbirine bağlanmış çan, 1 adet üzerinde baykuş figürü bulunan sarı obje, hayvan figürlü "scarabe" olmak üzere toplam 191 adet tarihi eser ele geçirildi.

Ekiplerce zanlı M.A'nın Konak ilçesindeki antikacı dükkanında yapılan aramalarda 95 tarihi, N.D'nin Gaziemir ilçesindeki evinde 2 tarihi eser olmak üzere her iki operasyonda toplam 288 tarihi eser ele geçirildi.

Gözaltında olan 8 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

LİDRA DÖNEMİNDE BASILAN İLK PARA ÖRNEKLERİNDEN Öte yandan, ele geçirilen ve üzerinde ejderha şeklinde balık figürlerinin bulunduğu 21 adet altın ve gümüş karıştırılarak yapılan elektron paraların Lidya döneminde ilk basılan para örneklerinden olduğu değerlendiriliyor.

Yine ele geçirilen arkeolojide "scarabe" olarak adlandırılan böcek figürünün de M.Ö. 1. yüzyıla ait olduğu ve eski Mısır'da yaşam döngüsünün devamını simgeleyen güneş tanrısının sembollerinden olduğu öğrenildi.

Ele geçirilen 57 altın ve gümüş sikkenin de Lidya ve İyon dönemlerinde basıldığı ve döneminin nadir örneklerinden olduğu, tanesinin Avrupa'daki müzayedelerde 20 ile 100 bin dolar arasında değiştiği kaydedildi.

Gümüş ve bronz 7 sikkenin de Helenistik döneme ait olduğu, üzerlerinde hayvan figürleri bulunduğu tespit edildi.

Roma dönemine ait olduğu belirlenen 21 gümüş paranın da üzerlerinde dönemin imparatorlarının resimlerinin olduğu belirlenirken, yine 35 altın paranın da Venedikler'e ait döneminin değerli eserlerinden olduğu belirlendi.

2 adet İslami dönemin ilk altın para örnekleri de ele geçirilirken, yine Bizans dönemine ait nadir bulunan 2 bronz sikke de bulundu.

Tarihi eserlerin Müze Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.