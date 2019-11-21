Michelle Obama da Grammy’ye aday
ABD’nin önceki first lady’si Michelle Obama, şarkı söylemiyor ama 2020 Grammy Ödülleri adayları arasında yer alıyor.
Dün açıklanan 62. Grammy Ödülleri için Obama, çok ses getiren anı kitabı Becoming’in sesli kitabı ile En İyi Sözsel Albüm dalında aday gösterildi.
Bu Michelle Obama’nın ilk Grammy adaylığı oldu. Daha önce Barack Obama aynı kategoride iki kez Grammy kazanmıştı. Dreams of My Father kitabıyla 2006’da, The Audacity of Hope adlı kitabıyla da 2008’de Grammy almıştı.
Obama’nın sesli kitabının rakipleri Michael Diamond, Adam Horovitz, Scott Sherratt & Dan Zitt’in yapımcılığını üstlendiği Beastie Boys Book; Eric Alexandrakis’in I.V. Catatonia: 20 Years As A Two-Time Cancer Survivor’ı; John Waters’ın Mr. Know-It-All’ı ile Sekou Andrews & The String Theory sözsel kitapları oldu.
Michelle Obama’nın Becoming kitabı Kasım 2018’de yayınlandı ve çıkar çıkmaz, sadece bir haftada 1,4 milyon sattı. Kitap, mart ayına kadar da 10 milyondan fazla kopya satışı gerçekleştirdi.
Michelle Obama’nın kitabında, çocuk düşürdüğü ve kızları Malia ile Sasha'ya tüp bebek yöntemiyle sahip olduğu, Barack Obama ile bir dönem çift terapisine gitmiş oldukları gibi kamuoyuna ilk kez açıklanan bilgiler yer alıyor.