Spice Girls'ten ikinci fiyasko konser
ntv.com.tr
Yeniden bir araya gelen 90'lı yılların popüler grubu Spice Girls, çıktıkları turnenin ikinci konserinde de tıpkı ilkinde olduğu gibi ses sorunu nedeniyle seyircilerin tepkisini çekti.
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90’lı yılların sonunda popüler olan ve yeniden bir kişi eksik olarak (Victoria Beckham) bir araya gelen Spice Girls grubu beklenen başarıyı gösteremedi.
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Çıktıkları turnenin ilk ayağı olan Dublin konserinden sonra ikinci konser yerleri Cardiff’te de sahne performansları fiyaskoyla sonuçlandı.
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Tıpkı Dublin konserinde olduğu gibi Cardiff konserinde de ses problemi nedeniyle konsere giden seyirciler şikayetçi oldu.
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İlk konserdeki ses arızası nedeniyle seyircilerin konseri akın akın terk etmesinden sonra aynı sorunun tekrarlanmayacağı sözü vermelerine rağmen Spice Girls’ün Cardiff’teki Principality Stadyumu’ndaki konserinde de benzer durum yaşandı.
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Stadyumu dolduran Spice Girls hayranları sahnedeki sesi duyamamaktan şikayet etti.
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Sosyal medyadan tepki gösteren seyirciler, bilet paralarını geri istedi.
Bazı hayranları, grubun yeniden dönüşünün büyük bir hayal kırıklığı yarattığını belirtti.