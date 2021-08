Örümcek-Adam: Eve Dönüş (Spider-Man: Homecoming) ve Örümcek-Adam: Evden Uzakta (Spider-Man: Far From Home) filmlerinin devamı niteliğindeki Spider-Man: No Way Home 17 Aralık 2021'de seyirciyle buluşacak.



Spider-Man: No Way Home fragmanı / Tıkla İzle