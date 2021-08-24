Spike Lee: 11 Eylül terör saldırısı değil kontrollü yıkım

11 Eylül ile ilgili komplo teorilerine inandığını söyleyen Lee, binanın çelik kısımlarının erimesi için gereken sıcaklığın oluşmadığını, bu yüzden Dünya Ticaret Merkezi'nin saldırı sonucu değil, kontrollü bir yıkımla yerle bir olduğunu söyledi.