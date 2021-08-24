Spike Lee: 11 Eylül terör saldırısı değil kontrollü yıkım

ntv.com.tr 24.08.2021 - 15:38
Spike Lee, 11 Eylül'de New York'ta yaşananları konu alan, HBO'da yayınlanacak yeni belgeseli ''NYC Epicenters 9/11 → 2021½" hakkında New York Times'a konuştu.
11 Eylül ile ilgili komplo teorilerine inandığını söyleyen Lee, binanın çelik kısımlarının erimesi için gereken sıcaklığın oluşmadığını, bu yüzden Dünya Ticaret Merkezi'nin saldırı sonucu değil, kontrollü bir yıkımla yerle bir olduğunu söyledi.
Lee, belgeseli için New York Polis Departmanı ile görüşme talebinin reddedildiğini de açıkladı.
Ünlü yönetmen aldığı olumsuz yanıtı, geçmişte polisle ilgili paylaştığı görüşlere bağlıyor.
Lee, belgeselinin 11 Eylül saldırılarına ışık tutacağını ve bu konu hakkında soruşturma açılmasını umduğunu söyledi.
Serinin içinde politikacılar, sağlık çalışanları, aktivistler, itfaiyeciler ve komplo teorisyenleri ile röportajlar bulunuyor.
Dört bölümden oluşan belgesel, 22 Ağustos’ta HBO’da izleyici ile buluşacak.
Lee, dizinin anlatısına Do the Right Thing, Inside Man gibi yapımlarından klipler dâhil ederken On the Waterfront, Casablanca, On the Town gibi klasikleşmiş filmlerden sahneler ile Leonard Bernstein gibi figürleri bir araya getiriyor.
Ron Stewart, Rosie Perez, Jeffrey Wright, John Turturro gibi isimler olmak üzere Chuck Schumer, Bill De Blasio, Alexandria Ocasio-Cortez, Ron Kim, Mondaire Jones, Stacey Plaskett, Ritchie Torres, Muriel Bowser, Dr. Anthony Fauci, Dr. Ian Lipkin gibi politikacılar ve tıp uzmanlarının röportajları belgeselde varlık gösteriyor.