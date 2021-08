Spike Lee: 11 Eylül terör saldırısı değil kontrollü yıkım

Dört bölümden oluşan belgesel, 22 Ağustos’ta HBO’da izleyici ile buluşacak.

Lee, dizinin anlatısına Do the Right Thing, Inside Man gibi yapımlarından klipler dâhil ederken On the Waterfront, Casablanca, On the Town gibi klasikleşmiş filmlerden sahneler ile Leonard Bernstein gibi figürleri bir araya getiriyor.