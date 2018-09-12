NTV

Spotify’a göre 2018 yazının en popüler şarkıları

ntv.com.tr

Spotify, “yazın şarkıları”nı açıkladı. İşte Spotify verilerine göre 2018 yazında tüm dünyada en çok dinlenen 20 şarkı...

  • 1

    20. Nonstop / Drake
  • 2

    19. Rise / Jonas Blue
  • 3

    18. Don’t Matter To Me / Drake ft. Michael Jackson
  • 4

    17. Moonlight / XXXTENTACION
  • 5

    16. No tears left to cry / Ariana Grande
  • 6

    15. Back To You / Selena Gomez
  • 7

    14. Jackie Chan / Tiësto, Dzeko ft. Post Malone, Preme
  • 8

    13. Te Boté / (Remix) Nio Garcia ft. Casper Magico, Darrell, Ozuna, Bad Bunny ve Nicky Jam
  • 9

    12. Nice For What / Drake
  • 10

    11. God’s Plan / Drake
  • 11

    10. Youngblood / 5 Seconds of Summer
  • 12

    9. Taste / Tyga ft. Offset
  • 13

    8. Solo" / Clean Bandit ft. Demi Lovato
  • 14

    7. One Kiss / Calvin Harris ft. Dua Lipa
  • 15

    6. Better Now / Post Malone
  • 16

    5. SAD! / XXXTENTACION
  • 17

    4. Lucid Dreams / Juice WRLD
  • 18

    3. I Like It / Cardi B ft. Bad Bunny, J Balvin

    Cardi B’nin ad Bunny, J Balvin ile birlikte söylediği I Like It şarkısı 289 milyon kez dinlendi.

  • 19

    2. Girls Like You / Maroon 5 ft. Cardi B

    Maroon 5 ile Cardi B işbirliği olan şarkı, 293 milyon kez dinlendi.

  • 20

    1. In My Feelings / Drake

    Listenin bir numarası Drake’in In My Feelings şarkısı oldu. Rap şarkıcısının Scorpion adlı albümündeki şarkı, 1 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında 393 milyondan fazla dinlendi.

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin