Spotify’a göre 2018 yazının en popüler şarkıları
ntv.com.tr
Spotify, “yazın şarkıları”nı açıkladı. İşte Spotify verilerine göre 2018 yazında tüm dünyada en çok dinlenen 20 şarkı...
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120. Nonstop / Drake
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219. Rise / Jonas Blue
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318. Don’t Matter To Me / Drake ft. Michael Jackson
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417. Moonlight / XXXTENTACION
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516. No tears left to cry / Ariana Grande
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615. Back To You / Selena Gomez
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714. Jackie Chan / Tiësto, Dzeko ft. Post Malone, Preme
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813. Te Boté / (Remix) Nio Garcia ft. Casper Magico, Darrell, Ozuna, Bad Bunny ve Nicky Jam
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912. Nice For What / Drake
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1011. God’s Plan / Drake
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1110. Youngblood / 5 Seconds of Summer
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129. Taste / Tyga ft. Offset
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138. Solo" / Clean Bandit ft. Demi Lovato
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147. One Kiss / Calvin Harris ft. Dua Lipa
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156. Better Now / Post Malone
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165. SAD! / XXXTENTACION
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174. Lucid Dreams / Juice WRLD
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3. I Like It / Cardi B ft. Bad Bunny, J Balvin
Cardi B’nin ad Bunny, J Balvin ile birlikte söylediği I Like It şarkısı 289 milyon kez dinlendi.
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2. Girls Like You / Maroon 5 ft. Cardi B
Maroon 5 ile Cardi B işbirliği olan şarkı, 293 milyon kez dinlendi.
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1. In My Feelings / Drake
Listenin bir numarası Drake’in In My Feelings şarkısı oldu. Rap şarkıcısının Scorpion adlı albümündeki şarkı, 1 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında 393 milyondan fazla dinlendi.