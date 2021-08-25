Spotify'a göre 2021 yazının en çok dinlenen şarkıları

600 MİLYONDAN FAZLA DİNLENDİ

2021 yazında Spotify’da en çok dinlenen şarkı, 600 milyondan fazla dinlenmeyle Olivia Rodrigo’dan good 4 u oldu. good 4 u, 14 Mayıs tarihinde yayınlandığından beri 18 milyondan fazla çalma listesine eklendi. 2021 yazına dünya genelinde damgasını vuran şarkı, aynı zamanda, 325 binden fazla çalma listesinin adında yer aldı.