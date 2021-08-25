Spotify'a göre 2021 yazının en çok dinlenen şarkıları

25.08.2021 - 06:55
20. “Astronaut In The Ocean” by Masked Wolf
19. “Leave The Door Open” by Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic
18. “happier” by Olivia Rodrigo
17. “drivers licence” by Olivia Rodrigo
16. “Save Your Tears (with Ariana Grande) (Remix)” by The Weeknd
15. “Qué Más Pues?” by J Balvin, Maria Becerra
14. “traitor” by Olivia Rodrigo
13. “Peaches (feat. Daniel Caesar & Giveon)” by Justin Bieber
12. “I WANNA BE YOUR SLAVE” by Måneskin
11. “deja vu” by Olivia Rodrigo
10. “Levitating (feat. DaBaby)” by Dua Lipa
9. “Butter” by BTS
8. “Bad Habits” by Ed Sheeran
7. “Yonaguni” by Bad Bunny
6. “STAY” by The Kid LAROI, Justin Bieber
5. “Kiss Me More” by Doja Cat, SZA
4. “MONTERO (Call Me By Your Name)” by Lil Nas X
3. “Todo De Ti” by Rauw Alejandro
2. “Beggin’” by Måneskin
1. “good 4 u” by Olivia Rodrigo
600 MİLYONDAN FAZLA DİNLENDİ
2021 yazında Spotify’da en çok dinlenen şarkı, 600 milyondan fazla dinlenmeyle Olivia Rodrigo’dan good 4 u oldu. good 4 u, 14 Mayıs tarihinde yayınlandığından beri 18 milyondan fazla çalma listesine eklendi. 2021 yazına dünya genelinde damgasını vuran şarkı, aynı zamanda, 325 binden fazla çalma listesinin adında yer aldı.
20. Makina - UZI
19. Yaz Gülü - Yalın
18. Bonita - Sefo, Reynmen
17. I WANNA BE YOUR SLAVE - Måneskin
16. Kanunlar Gibi - Derya Uluğ
15. Sevmedim Deme - Kurtuluş Kuş, Burak Bulut
14. Sen Varsın Diye - Yüzyüzeyken Konuşuruz
13. Alaz Alaz - Buray
12. Barbar - Kaan Boşnak
11. Seni Dert Etmeler - Madrigal
10. Beggin' - Måneskin
9. Umrumda Değil - UZI
8. Lütfen - cakal
7. ralli - Lvbel C5, Batuflex
6. Dua - Güneş, UZI
5. Martılar - EDIS
4. Ölebilirim - Bedo,Patron
3. Krvn - UZI
2. Bilmem Mi? - Sefo
1. Bul Beni - Ezhel
TÜRKİYE'DE RAP RÜZGARI
Türkiye’de yaz aylarında yine rap rüzgarı esti. Ezhel’in Bul Beni adlı şarkısı 2021 yazında Türkiye’de en çok dinlenen şarkı olurken, ilk 5'te yer alan tek popçu Edis.