Spotify'a göre 2021 yazının en çok dinlenen şarkıları

Spotify dünya genelinde ve Türkiye’de 2021 yazının en çok dinlenen şarkılarını açıkladı. 29 Mayıs – 22 Ağustos tarihleri arasında dünya genelinde Olivia Rodrigo’nun good 4 u adlı şarkısı en çok dinlenirken, Türkiye’de yaz aylarına Ezhel’in Bul Beni şarkısı damga vurdu. İşte bu yazın en popüler şarkıları...

25.08.2021 - 06:55

Spotify'a göre 2021 yazının en çok dinlenen şarkıları - 1

DÜNYA GENELİNDE EN ÇOK DİNLENENLER

20. “Astronaut In The Ocean” by Masked Wolf

19. “Leave The Door Open” by Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic

18. “happier” by Olivia Rodrigo

17. “drivers licence” by Olivia Rodrigo

16. “Save Your Tears (with Ariana Grande) (Remix)” by The Weeknd

Spotify'a göre 2021 yazının en çok dinlenen şarkıları - 2

15. “Qué Más Pues?” by J Balvin, Maria Becerra

14. “traitor” by Olivia Rodrigo

13. “Peaches (feat. Daniel Caesar & Giveon)” by Justin Bieber

12. “I WANNA BE YOUR SLAVE” by Måneskin

11. “deja vu” by Olivia Rodrigo

Spotify'a göre 2021 yazının en çok dinlenen şarkıları - 3

10. “Levitating (feat. DaBaby)” by Dua Lipa

9. “Butter” by BTS

8. “Bad Habits” by Ed Sheeran

7. “Yonaguni” by Bad Bunny

6. “STAY” by The Kid LAROI, Justin Bieber

Spotify'a göre 2021 yazının en çok dinlenen şarkıları - 4

5. “Kiss Me More” by Doja Cat, SZA

4. “MONTERO (Call Me By Your Name)” by Lil Nas X

3. “Todo De Ti” by Rauw Alejandro

2. “Beggin’” by Måneskin

1. “good 4 u” by Olivia Rodrigo




Spotify'a göre 2021 yazının en çok dinlenen şarkıları - 5

600 MİLYONDAN FAZLA DİNLENDİ

2021 yazında Spotify’da en çok dinlenen şarkı, 600 milyondan fazla dinlenmeyle Olivia Rodrigo’dan good 4 u oldu. good 4 u, 14 Mayıs tarihinde yayınlandığından beri 18 milyondan fazla çalma listesine eklendi. 2021 yazına dünya genelinde damgasını vuran şarkı, aynı zamanda, 325 binden fazla çalma listesinin adında yer aldı. 

Spotify'a göre 2021 yazının en çok dinlenen şarkıları - 6

TÜRKİYE'DE EN ÇOK DİNLENENLER

20. Makina - UZI

19. Yaz Gülü - Yalın    

18. Bonita - Sefo, Reynmen     

17. I WANNA BE YOUR SLAVE - Måneskin   

16. Kanunlar Gibi - Derya Uluğ            

Spotify'a göre 2021 yazının en çok dinlenen şarkıları - 7

15. Sevmedim Deme - Kurtuluş Kuş, Burak Bulut

14. Sen Varsın Diye - Yüzyüzeyken Konuşuruz

13. Alaz Alaz - Buray    

12. Barbar - Kaan Boşnak   

11. Seni Dert Etmeler - Madrigal 
                 

Spotify'a göre 2021 yazının en çok dinlenen şarkıları - 8

10. Beggin' - Måneskin

9. Umrumda Değil - UZI

8. Lütfen - cakal 

7. ralli - Lvbel C5, Batuflex

6. Dua - Güneş, UZI

Spotify'a göre 2021 yazının en çok dinlenen şarkıları - 9

5. Martılar - EDIS

4. Ölebilirim - Bedo,Patron      

3. Krvn - UZI

2. Bilmem Mi? - Sefo   

1. Bul Beni - Ezhel        

Spotify'a göre 2021 yazının en çok dinlenen şarkıları - 10

TÜRKİYE'DE RAP RÜZGARI

Türkiye’de yaz aylarında yine rap rüzgarı esti. Ezhel’in Bul Beni adlı şarkısı 2021 yazında Türkiye’de en çok dinlenen şarkı olurken, ilk 5'te yer alan tek popçu Edis.

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