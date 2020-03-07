Spotify'a göre en çok dinlenen kadın şarkıcılar

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün hemen öncesinde Spotify hem dünya genelinde hem de Türkiye’de en çok dinlenen kadın sanatçıları açıkladı. İşte 1 Ocak - 1 Mart arasındaki verilere göre dünyada ve Türkiye’de en çok dinlenen kadın şarkıcılar listesi...

ntv.com.tr 07.03.2020 - 13:06 | Son Güncelleme : 07.03.2020 - 13:16

DÜNYA GENELİNDE EN ÇOK DİNLENEN 10 KADIN ŞARKICI

10. Tones and I
9. Karol G
8. Nicki Minaj
7. Dua Lipa
6. Selena Gomez
5. Camila Cabello
4. Halsey
3. Ariana Grande
2. Taylor Swift

1. Billie Eilish

Billie Eilish, bugüne kadar 10,3 milyar dinlenmeye ve aylık 60 milyon aylık dinleyiciye sahip. Sanatçının Bad Guy adlı şarkısı ise 1,2 milyar dinlenmeyi geçmiş durumda.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK DİNLENEN 10 KADIN ŞARKICI

10. Halsey
9. Tones and I
8. Sıla
7. Göksel
6. Camila Cabello
5. Selena Gomez
4. Sertab Erener
3. Billie Eilish
2. Zeynep Bastık
1. Sezen Aksu

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