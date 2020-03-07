Spotify'a göre en çok dinlenen kadın şarkıcılar

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün hemen öncesinde Spotify hem dünya genelinde hem de Türkiye’de en çok dinlenen kadın sanatçıları açıkladı. İşte 1 Ocak - 1 Mart arasındaki verilere göre dünyada ve Türkiye’de en çok dinlenen kadın şarkıcılar listesi...
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ntv.com.tr 07.03.2020 - 13:06| Son Güncelleme : 07.03.2020 - 13:16
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