Spotify'da 2021'de en çok dinlenen şarkıcılar

DÜNYA GENELİNDE EN ÇOK DİNLENEN ŞARKILAR

1. drivers license - Olivia Rodrigo

2. MONTERO (Call Me By Your Name) - Lil Nas X

3. STAY (Justin Bieber ile) - he Kid LAROI

4. good 4 u - Olivia Rodrigo

5. Levitating (feat. DaBaby) - Dua Lipa