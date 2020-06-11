Spotify'dan nostalji en'leri

Kullanıcılar ‘Senin On Yılın’ mikrositesi üzerinden 2000’ler, 90’lar ve 80’ler arasında Spotify’da müziklerini en çok dinledikleri on yılı keşfedebilecek. Spotify herkesin kendi on yılını keşfetmesini sağlarken, diğer yandan Türkiye’nin en çok dinlediği on yılı ve istatistikleri de açıkladı. 2000’ler Türkiye’nin en çok nostalji yaşadığı on yıl oldu. İşte en çok dinlenen nostaljik müzik tercihleri...
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11.06.2020 - 13:59
2000’LER TOP 5 ŞARKI
1. Ceza / Neyim Var Ki (feat. Sagopa K) 2. mor ve ötesi / Bir Derdim Var 3. Pinhani / Ne Güzel Güldün 4. maNga / Cevapsız Sorular 5. mor ve ötesi / Daha Mutlu Olamam
2000’LERİN EN ÇOK DİNLENEN MÜZİK TÜRLERİ
1. Worldpop 2. Worldrock 3. Worldfolk 4. Indie 5. Jazz
6. Rock 7. Pop 8. Worldhiphop 9. Hiphop 10. Metal
90’LAR TOP 5 ŞARKI
1. Göksel / Kurşuni Renkler 2. Ahmet Kaya / Kum Gibi 3. Athena / Senden, Benden, Bizden 4. Yaşar / Kumralım 5. Mehmet Güreli / Kimse Bilmez
80’LER TOP 5 ŞARKI
1. Müslüm Gürses / Unutamadım - Kaç Kadeh Kırıldı 2. Ahmet Kaya, Selda Bağcan / Öyle Bir Yerdeyim ki 3. Sezen Aksu / Tükeneceğiz 4. Müslüm Gürses / Seni Yazdım 5. Ahmet Kaya / Hani Benim Gençliğim
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