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Stallone Ailesi galada bir arada (47 Meters Down: Uncaged)

Ünlü yıldız Sylvester Stallone'nin üç kızı Sistine, Sphia ve Scarlet Stallone 47 Meters Down: Uncaged filminin galasında bir araya geldi.

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    Sistine Stallone'nin rol aldığı 47 Meters Down: Uncaged filminin galası ABD'nin Los Angeles kentinde yapıldı.


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    Usta oyuncu Sylvester Stallone ve kızları Sistine, Sphia ve Scarlet Stallone 47 Meters Down: Uncaged filminin galasında buluştu.


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    Dörtlüye Nia Long, Brec Bassinger, Sophie Nelisse ve Khylin Rhambo gibi isimler de eşlik etti.


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    Stallone’nin eşi Jennifer Flavin ile katıldığı gecede şıklık yarışı yaşandı.
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    shop, Johannes Roberts, Sistine Stallone
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    Corinne Bishop, Johannes Roberts, Sistine Stallone, Brianne Tju ve Sophie Nelisse
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