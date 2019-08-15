Stallone Ailesi galada bir arada (47 Meters Down: Uncaged)

Ünlü yıldız Sylvester Stallone'nin üç kızı Sistine, Sphia ve Scarlet Stallone 47 Meters Down: Uncaged filminin galasında bir araya geldi.
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Sistine Stallone'nin rol aldığı 47 Meters Down: Uncaged filminin galası ABD'nin Los Angeles kentinde yapıldı.
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Usta oyuncu Sylvester Stallone ve kızları Sistine, Sphia ve Scarlet Stallone 47 Meters Down: Uncaged filminin galasında buluştu.
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Dörtlüye Nia Long, Brec Bassinger, Sophie Nelisse ve Khylin Rhambo gibi isimler de eşlik etti.
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Stallone’nin eşi Jennifer Flavin ile katıldığı gecede şıklık yarışı yaşandı.
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shop, Johannes Roberts, Sistine Stallone
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Corinne Bishop, Johannes Roberts, Sistine Stallone, Brianne Tju ve Sophie Nelisse