Stanley Kubrick’ten 1940’lı yıllara ait çarpıcı fotoğraflar
Cinnet, Otomatik Portakal, Full Metal Jacket, Gözleri Tamamen Kapalı gibi kült filmlerin yönetmeni Stanley Kubrick doğum gününde anılıyor. İşte dünyanın en iyi yönetmenleri arasında gösterilen Kubrick'in 1940'lı yıllarda New York sokak hayatını kayıt altına aldığı fotoğrafları....
-
1
ABD’li yönetmen, senarist, yapımcı ve fotoğrafçı Stanley Kubrick (1928-1999), 1940’lı yılların New York’undan dikkat çeken sokak hallerini fotoğrafladı.
-
2
Sinemacılıktan önce Look dergisi için fotomuhabirlik yapan Kubrick, ilk olarak 1945 yılında dergiye bir fotoğraf sattığında henüz 17 yaşındaydı.
-
3
1946 ile 1950 yılları arasında dergi için tam zamanlı çalışmaya başlayan ünlü yönetmen, New York’un şehir hayatını kayıt altına alan pek çok projeye imza attı.
-
4
İşte, ‘Cinnet’, ‘Otomatik Portakal’, ‘Full Metal Jacket’, ‘Gözleri Tamamen Kapalı’ gibi sinema tarihinin kült filmlerine imza atan Stanley Kubrick’in gözünden New York sokakları…
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23