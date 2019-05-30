Star Wars evreni ziyarete hazır
ABD'nin California eyaletinde bulunan eğlence parkı Disneyland, Star Wars (Yıldız Savaşları) film serisini galaksisini içeren bölümünü tamamladı. Parkın yarın açılacak Star Wars kısmı tam 1 milyar dolara mal oldu. 56 bin 656 metrekare alana kurulan galaksiden ilk görüntüyü Disneyland Resort Başkanı Josh D'amaro sosyal medya üzerinden paylaştı. Galakside, filmdeki uzay aracı Millennium Falcon'la similasyonlar, ışın kılıçları satan mağazamlar ve Star Wars yiyecek-içecekmleri servis eden büfeler olacak.
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1Galaksi artık çok çok da uzakta olmayacak! Sinema tarihinin efsanevi serisi Star Wars'un tema parkı 31 Mayıs Cuma günü kapılarını ziyaretçilere açıyor.
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2Disneyland'in içinde açılacak olan 'Star Wars-Galaxy's Edge' parkını önceki gün Dinsey'in CEO'su Robert Iger ziyaret etti. Son hazırlıkları yerinde inceleyen Iger, ayrıca parkın içinde ilk fotoğrafları da Twitter hesabında paylaştı.
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3Iger'in ziyaretine Star Wars serisinin yapımcısı Kathleen Kennedy, usta yönetmen Steven Spielberg ve serinin son filmi Rise of Skywalker'ın yönetmeni JJ Abrams da katıldı. Ekip parkta yer alan Han Solo ve Chewbacca'nın ikonik uzay gemisi Millennium Falcon'un içinde poz verdi.
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Star Wars evrenindeki birçok mekanın yeninden canlandırıldığı Galaxy's Edge'de binlerce kişi görev alacak.
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5Parkta, ziyaretçiler X Wing'lere binip, robotlarla oynayıp, ışın kılıçlarıyla Jedi olabilecek. Ayrıca Star Wars evrenine 'uygun' yiyecekler yiyebilecekler.
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6İlk gün onbinlerce kişinin ziyaret etmesi beklenen Galaxy's Edge'de güvenliği Stromtrooper'lar sağlayacak. Star Wars karakterleri ziyaretçilerin parkı keyifle gezmeleri için yardımcı olacaklar.
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7Parkı ziyaret için ilk üç hafta rezervasyon şart. Ayrıca kalabalık düşünüldüğü için başta ziyaretçiler parkın içinde sadece 4 saat kalabilecekler.
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8Parkın en heyecan verici oyuncaklarından biri Luke Skywalker'ın kullandığı X-Wing olacak. Parkın bir diğer bölümü Star Wars: Rise of the Resistance ise önümüzdeki aylarda hizmete girecek.
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9İşte Star Wars evreninden fotoğraflar
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