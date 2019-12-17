Star Wars hayranları sinema salonu önünde kamp kurdu

Star Wars’ın beklenen yeni filmi Skywalker'ın Yükselişi (The Rise of Skywalker), tüm dünyada aynı gün, 20 Aralık’ta gösterime giriyor.
Filmin dün gerçekleştirilen dünya prömiyeri, Star Wars hayranlarını günler öncesinden harekete geçirdi.
Hollywood’da Chinese Theatre’de yapılan prömiyerden günler önce Star Wars hayranları salonun önünde kamp kurarak sıra bekledi.
Çılgın Star Wars kampında çocuklar da aileleriyle birlikte yer aldı. Ancak salona sadece önceden bilet satın alabilenler girebildi.
Filmin hayranları, salona giremeseler bile dün yapılan prömiyerde Daisy Ridley, Billie Lourd, Adam Driver, John Boyega, Mark Hamill ve daha pek çok Star Wars oyuncusunu bir arada görme şansına sahip oldu.
Star Wars hayranları battaniyeleri, sandalyeleri, kamp ekipmanlarıyla galadan 72 saat önce beklemeye başladı.
İşte Star Wars hayranlarının günler öncesinden başlayan bekleyişi ve gala gününden yansıyanlar...
Adam Driver
Daisy Ridley
Oscar Isaac
John Boyega
Mark Hamill
Joonas Suotamo
J.J. Abrams
Naomi Ackie
Kelly Marie Tran
Frank Oz
Pedro Pascal
Matt Lanter
Ian McDiarmid
Richard E. Grant, Callum Greene
Kathleen Kennedy
Ian McDiarmid, Frank Oz
Composer John Williams, Billy Dee Williams ve Harrison Ford
Keri Russell, Alan Horn
Angela Lanter, Matt Lanter
Marilou York, Mark Hamill
Adam Driver, Joanne Tucker