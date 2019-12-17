Star Wars hayranları sinema salonu önünde kamp kurdu

Star Wars’ın beklenen yeni filmi Skywalker'ın Yükselişi'nin (The Rise of Skywalker) dün yapılan galasından günler önce, serinin çılgın hayranları sinema salonu önünde kamp kurup bekledi. Galaya giremeyenler, sinema salonu önünde filmin oyuncularını görme şansını elde etti. İşte gala öncesi hayranların bekleyişi ve galadan yansıyanlar...

Star Wars’ın beklenen yeni filmi Skywalker'ın Yükselişi (The Rise of Skywalker), tüm dünyada aynı gün, 20 Aralık’ta gösterime giriyor.

Filmin dün gerçekleştirilen dünya prömiyeri, Star Wars hayranlarını günler öncesinden harekete geçirdi.

Hollywood’da Chinese Theatre’de yapılan prömiyerden günler önce Star Wars hayranları salonun önünde kamp kurarak sıra bekledi.

Çılgın Star Wars kampında çocuklar da aileleriyle birlikte yer aldı. Ancak salona sadece önceden bilet satın alabilenler girebildi.

Filmin hayranları, salona giremeseler bile dün yapılan prömiyerde Daisy Ridley, Billie Lourd, Adam Driver, John Boyega, Mark Hamill ve daha pek çok Star Wars oyuncusunu bir arada görme şansına sahip oldu.

Star Wars hayranları battaniyeleri, sandalyeleri, kamp ekipmanlarıyla galadan 72 saat önce beklemeye başladı.

İşte Star Wars hayranlarının günler öncesinden başlayan bekleyişi ve gala gününden yansıyanlar...

Adam Driver

Daisy Ridley

Oscar Isaac

John Boyega

Mark Hamill

Joonas Suotamo

J.J. Abrams

Naomi Ackie

Kelly Marie Tran

Frank Oz

Pedro Pascal

Matt Lanter

Ian McDiarmid

Richard E. Grant, Callum Greene

Kathleen Kennedy

Ian McDiarmid, Frank Oz

Composer John Williams, Billy Dee Williams ve Harrison Ford

Keri Russell, Alan Horn

Angela Lanter, Matt Lanter

Marilou York, Mark Hamill

Adam Driver, Joanne Tucker

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