Star Wars senaryosu son anda kurtuldu

Abrams şöyle konuştu: "Kim olduğunu istesem de söylemeyeceğim ama oyuncularımızdan biri senaryoyu yatağının altında bırakmış ve daha sonra odayı temizleyen biri senaryoyu bulmuş. Ardından senaryo bir başkasının eline geçmiş ve o da onu eBay'de satmaya kalkışmış."





