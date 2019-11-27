Star Wars senaryosu son anda kurtuldu

Good Morning America'ya konuşan yönetmen J.J. Abrams senaryo hataya serinin 9. filmi Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi'ndeki (Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker) oyunculardan birinin yol açtığını söyledi.
Abrams şöyle konuştu: "Kim olduğunu istesem de söylemeyeceğim ama oyuncularımızdan biri senaryoyu yatağının altında bırakmış ve daha sonra odayı temizleyen biri senaryoyu bulmuş. Ardından senaryo bir başkasının eline geçmiş ve o da onu eBay'de satmaya kalkışmış."
Abrams'ın verdiği bilgiye göre şansına bir Disney çalışanı açık artırma sitesinde senaryoya teklif verildiğini görmüş ve satın alınmadan senaryoyu geri almış.
Yönetmen ayrıca film üzerindeki çalışmalarını pazar günü (24 Kasım) tamamen bitirdiğini de doğruladı. 2015'te vizyona giren Star Wars: Güç Uyanıyor (Star Wars: The Force Awakens) ile birlikte Abrams yönetmen koltuğuna dönmüştü.