Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi / Star Wars: The Rise of Skywalker hakkında bilmeniz gerekenler

Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi'nin konusu
Skywalker efsanesinin 9. filmi Star Wars: The Rise of Skywalker'da Kylo Ren, Büyük Lider Snoke'u öldürmesinin ardından İlk Düzen'in yeni Büyük Lider'i olmuştur. Acımasız yönetiminin altında galaksi yavaş yavaş umutsuzluğa kapılmaktadır. Luke Skywalker'ın Güç'le birleşmesinden sonra Rey, kendi içindeki gücü benimsemiş, onu geçmişte tutan bağlarını kesmeyi başarmıştır.
Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi / Star Wars: The Rise of Skywalker fragmanı
Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi'nin konusu
Kylo Ren ve Rey'in arasındaki çatışma giderek artarken, İlk Düzen'de de içsel çalkantılar yaşanmaktadır. Güçte kalabilmek için giderek acımasızlaşan Kylo Ren, onu yenmek için sürekli çalışan Rey, tekrar ortaya çıkan Ren Şövalyeleri, Direniş'i büyütmeye çalışan Poe ve Fin, karanlığın ve aydınlığın savaşı galaksideki tüm dengeleri değiştirecektir...
Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi / Star Wars: The Rise of Skywalker fragmanı
Ceren Ala'dan Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi yorumu
J.J. Abrams, yeni nesil üçlemenin ilk filmi The Force Awakens'ı çekmiş, film sevilmişti. İkinci filmde hayranlar hayal kırıklığına uğramış, J.J. Abrams ise "Ben çekseydim, böyle çekmezdim" diyerek resti çekmişti. Şimdi, serinin son filminde yönetmen yeniden koltuğuna geçti.
Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi / Star Wars: The Rise of Skywalker fragmanı
Ceren Ala'dan Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi yorumu
"Eskisi gibi olmasa da ufak bir heyecan sarmalına girdi izleyici. ‘Nerede o eski Türk filmleri’ tadında bir serzeniş Star Wars evreninin maceraları için de geçerli. Zaman değiştikçe, teknoloji olağanlaştıkça, şaşırmak pek de mümkün olmuyor."
Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi / Star Wars: The Rise of Skywalker fragmanı
Ceren Ala'dan Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi yorumu
"Karakterlerin derinlemesine analizini yapmak ise hayranların ihtiyacını karşılamıyor. Birileri para kazanacak diye başıma geliyor tüm bunlar. Bakalım bu kez hakkı verilecek mi?"
Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi / Star Wars: The Rise of Skywalker fragmanı
Ceren Ala'dan Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi yorumu
"Kadroyu bir nefeste saymak zor. Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, John Boyega, Carrie Fisher, Lupita Nyong'o, Mark Hamill, Ian McDiarmid, Keri Russell, Billy Dee Williams, Domhnall Gleeson ve Richard E. Grant’ın rol aldığı filmde özgürlük adına verilen son savaş sinema perdesine yansıyor."
Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi / Star Wars: The Rise of Skywalker fragmanı
Star Wars: The Rise of Skywalker (Skywalker’ın Yükselişi) filminde eşcinsel sahne (Haber Detay / Tıkla oku)
Merakla beklenen film, ilk kez eşcinsel öpüşmeye yer vermesiyle Star Wars tarihine geçti.
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Star Wars: The Rise of Skywalker filmi için epilepsi hastalarına uyarı (Haber Detay / Tıkla oku)
Star Wars hayranlarının merakla beklediği Star Wars: The Rise of Skywalker (Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi) için Disney, epilepsi hastalarını uyararak alternatif seyretme şekli önerdi.
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Star Wars: The Rise of Skywalker'ın karakter afişleri (Haber Detay / Tıkla oku)
Yeni Star Wars üçlemesinin son filmi olan Star Wars: The Rise of Skywalker’ın yeni fragmanı ve karakter afişleri yayınlandı.
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Star Wars hayranları sinema salonu önünde kamp kurdu
Filmin 16 Aralık'ta ABD'de gerçekleştirilen dünya prömiyeri, Star Wars hayranlarını günler öncesinden harekete geçirdi. Hollywood’da Chinese Theatre’de yapılan prömiyerden günler önce Star Wars hayranları salonun önünde kamp kurarak sıra bekledi. Filmin hayranları, salona giremeseler bile, prömiyer öncesi Daisy Ridley, Billie Lourd, Adam Driver, John Boyega, Mark Hamill ve daha pek çok Star Wars oyuncusunu bir arada görme şansına sahip oldu.
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Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi'nin Avrupa galasından renkli fotoğraflar (Haber Detay / Tıkla oku)
Star Wars serisinin yeni filmi Star Wars: The Rise of Skywalker’ın (Skywalker’ın Yükselişi) seyirciyle buluşmasına sayılı gün kala filmin Avrupa galası İngiltere’nin başkenti Londra’da yapıldı.
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En kötüden en iyiye Star Wars filmleri listesi (Haber Detay / Tıkla oku)
Star Wars hayranlarının heyecanlı bekleyişi sürerken, Independent gazetesi, serinin filmlerini en kötüden en iyiye doğru sıraladı. Skywalker'ın Yükselişi listenin 7'ncisi oldu.
Yıldız Savaşları (Star Wars) evreninin güçlü kadın karakterleri (Haber Detay / Tıkla oku)
Daisy Ridley'in, Rey olarak boşrolde yer aldığı, 20 Aralık'ta seyirciyle buluşan film öncesi bugüne kadar Yıldız Savaşları'na damga vuran güçlü kadın karakterleri listelendi.
Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi'nden yansıyan ilk fotoğraflar...