Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi / Star Wars: The Rise of Skywalker hakkında bilmeniz gerekenler

Ceren Ala'dan Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi yorumu

"Eskisi gibi olmasa da ufak bir heyecan sarmalına girdi izleyici. ‘Nerede o eski Türk filmleri’ tadında bir serzeniş Star Wars evreninin maceraları için de geçerli. Zaman değiştikçe, teknoloji olağanlaştıkça, şaşırmak pek de mümkün olmuyor."



Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi / Star Wars: The Rise of Skywalker fragmanı