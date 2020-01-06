Star Wars: Skywalker'in Yükselişi zirveyi sevdi (3- 5 Ocak 2020 ABD Box Office rakamları)
ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office rakamları belli oldu. Star Wars: Skywalker'in Yükselişi,33. 7 milyon dolar ile vizyona girdiği 3. hafta da liderliği sürdürdü. ABD'de 450 milyon dolar gişe rakamına ulaşan film dünya genelinde ise 918 milyor 796 milyon dolar ile 1 milyar barajına yaklaştı. Animasyon filmi Karlar Ülkesi 2, 11 milyon dolar ile listede 5. olabilse de dünya genelinde 1 milyar 325 milyor dolar hasılat elde ederek ulaşılması güç bir başarıya imza attı. İşte 3- 5 Ocak 2020 ABD Box Office rakamları...
06.01.2020 - 07:53
Cats 2.6 milyon dolar
Bombshell 4.1 milyon dolar
Uncut Gems 7.8 milyon dolar
Knives Out 9 milyon dolar
Spies in Disguise 10.1 milyon dolar
Frozen II 11.3 milyon dolar
The Grudge 11.3 milyon dolar
Little Women 13.6 milyon dolar
Jumanji: The Next Level 26.5 milyon dolar
Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker 33.7 milyon dolar
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