Star Wars: The Rise of Skywalker filmi için epilepsi hastalarına uyarı

Disney, sinema salonlarına, beklenen Skywalker filmini göstermeden önce gerekli uyarıyı yapmasını önerdi. Ancak bu, epilepsi hastası olan Star Wars hayranlarının yeni filmi kaçırması anlamına gelmiyor. Epilepsi Vakfı, filmi ilk olarak bir arkadaşın ya da aile üyesinin seyretmesini, sonra hangi sahnelerin nöbeti tetikleyebileceği konusunda bilgi vermesini öneriyor. Vakıf ayrıca, epilepsi hastalarının filmi seyrederken güvenlik için yanlarında bir arkadaşlarını bulundurmalarını da tavsiye ediyor.