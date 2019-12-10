Star Wars: The Rise of Skywalker filmi için epilepsi hastalarına uyarı

Walt Disney Stüdyoları, beklenen film Star Wars: The Rise of Skywalker’ın (Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi) ışığa duyarlı epilepsi hastalığı olan kişilerde nöbetleri tetikleyebileceği uyarısında bulundu.
Epilepsi Vakfı ile birlikte çalışan şirket, hem etkilenebilecek olan kişileri uyardı hem de filmin hayranlarının filmde yer alan pek çok ışık oyunundan etkilenmeden seyir zevkini nasıl sürdürebileceklerine dair tüyo verdi.
Disney, yayıncılara gönderdiği mektupta, “Salonunuzda, çevrimiçi olarak ve müşterilerinizin göreceği diğer uygun yerlerde, aşağıdaki bilgileri içeren bir bildirimde bulunmanızı öneririz: Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi, ışığa duyarlı epilepsisi olanları veya diğer ışığa duyarlılığa sahip olanları etkileyebilecek görüntüler ve sürekli yanıp sönen ışıkları olan sekanslar içerir.”
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre epilepsi, dünya çapında 50 milyon kişinin etkilendiği en yaygın nörolojik hastalıklardan biri. Epilepsi nöbetleri parlak ışıklar, alarm ışıkları, acil lambaları veya titreşen bilgisayar monitörleriyle tetiklenebiliyor.
Disney, sinema salonlarına, beklenen Skywalker filmini göstermeden önce gerekli uyarıyı yapmasını önerdi. Ancak bu, epilepsi hastası olan Star Wars hayranlarının yeni filmi kaçırması anlamına gelmiyor. Epilepsi Vakfı, filmi ilk olarak bir arkadaşın ya da aile üyesinin seyretmesini, sonra hangi sahnelerin nöbeti tetikleyebileceği konusunda bilgi vermesini öneriyor. Vakıf ayrıca, epilepsi hastalarının filmi seyrederken güvenlik için yanlarında bir arkadaşlarını bulundurmalarını da tavsiye ediyor.
2015 yılında vizyona giren Star Wars: The Force Awakens ile başlayan ve Star Wars: The Last Jedi ile devam eden yeni Star Wars üçlemesinin son filmi Star Wars: The Rise of Skywalker 20 Aralık'ta seyirciyle buluşacak.