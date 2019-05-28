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Star Wars: The Rise of Skywalker'dan yeni kamera arkası fotoğraflar

Star Wars devam üçlemesinin üçüncü ve son halkası olan Star Wars: The Rise of Skywalker filminin kamera arkası fotoğrafları yayınlandı.

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    Yeni nesil Star Wars üçlemesinin son filmi olan Star Wars: The Rise of Skywalker'dan yeni görseller yayınlandı.

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    Vanity Fair dergisi, Star Wars özel sayısında Annie Leibovitz'in kadrajından çıkan kareleri paylaştı.

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    George Lucas'ın yaratıcısı olduğu, J.J. Abrams yönetmenliğini üstlendiği Star Wars: The Rise of Skywalker'ın oyuncu kadrosunda, önceki filmlerde olduğu gibi Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Kelly Marie Tran ve Domhnal Gleeson yer alıyor.

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    Filmin kadrosuna Keri Russel, Dominic Monaghan, Naomi Ackie gibi isimler katıldı.

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    İşte 20 Aralık’ta vizyona girecek olan Star Wars: The Rise of Skywalker filminden kamera arkası kareleri...

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