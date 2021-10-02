Starmetre verilerine göre ekim ayının en popüler oyuncuları

Yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran veri tabanı IMDb, ekim ayının en popüler oyuncularını listeledi. İşte zirvedeki 25 isim...

02.10.2021 - 07:09

Starmetre verilerine göre ekim ayının en popüler oyuncuları - 1
25. Ana de Armas
Starmetre verilerine göre ekim ayının en popüler oyuncuları - 2
24. Brianna Hildebrand
Starmetre verilerine göre ekim ayının en popüler oyuncuları - 3

23. Wallis Day

Starmetre verilerine göre ekim ayının en popüler oyuncuları - 4

22. Jean Smart

Starmetre verilerine göre ekim ayının en popüler oyuncuları - 5
21. Aimee Lou Wood
Starmetre verilerine göre ekim ayının en popüler oyuncuları - 6

20. Brett Goldstein

Starmetre verilerine göre ekim ayının en popüler oyuncuları - 7

19. Annabelle Wallis

Starmetre verilerine göre ekim ayının en popüler oyuncuları - 8
18. Samara Weaving
Starmetre verilerine göre ekim ayının en popüler oyuncuları - 9
17. Sydney Sweeney
Starmetre verilerine göre ekim ayının en popüler oyuncuları - 10
16. Jason Sudeikis
Starmetre verilerine göre ekim ayının en popüler oyuncuları - 11
15. Timothée Chalamet
Starmetre verilerine göre ekim ayının en popüler oyuncuları - 12
14. Rebecca Ferguson
Starmetre verilerine göre ekim ayının en popüler oyuncuları - 13
13. Clint Eastwood
Starmetre verilerine göre ekim ayının en popüler oyuncuları - 14
12. Gillian Anderson
Starmetre verilerine göre ekim ayının en popüler oyuncuları - 15
11. Jodie Comer
Starmetre verilerine göre ekim ayının en popüler oyuncuları - 16
10. Anya Taylor-Joy
Starmetre verilerine göre ekim ayının en popüler oyuncuları - 17
9. George Robinson
Starmetre verilerine göre ekim ayının en popüler oyuncuları - 18
8. Juno Temple
Starmetre verilerine göre ekim ayının en popüler oyuncuları - 19
7. Jemima Kirke
Starmetre verilerine göre ekim ayının en popüler oyuncuları - 20
6. Asa Butterfield
Starmetre verilerine göre ekim ayının en popüler oyuncuları - 21
5. Emma Mackey
Starmetre verilerine göre ekim ayının en popüler oyuncuları - 22
4. Mary Elizabeth Winstead
Starmetre verilerine göre ekim ayının en popüler oyuncuları - 23
3. Mimi Keene
Starmetre verilerine göre ekim ayının en popüler oyuncuları - 24
2. Hannah Waddingham
Starmetre verilerine göre ekim ayının en popüler oyuncuları - 25
1. Willie Garson

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