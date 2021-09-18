Starmetre verilerine göre eylül ayının en popüler oyuncuları

Yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran veri tabanı IMDb, eylül ayının en popüler oyuncularını listeledi. İşte zirvedeki 25 isim...

18.09.2021 - 07:07

Starmetre verilerine göre eylül ayının en popüler oyuncuları - 1
25. Anya Taylor-Joy
Starmetre verilerine göre eylül ayının en popüler oyuncuları - 2

24. Zendaya

23. Steve Burns

Starmetre verilerine göre eylül ayının en popüler oyuncuları - 3
22. Hannah John-Kamen
Starmetre verilerine göre eylül ayının en popüler oyuncuları - 4
21. Hannah Waddingham

Starmetre verilerine göre eylül ayının en popüler oyuncuları - 5
20. Rebecca Ferguson

Starmetre verilerine göre eylül ayının en popüler oyuncuları - 6
19. Tanner Buchanan
Starmetre verilerine göre eylül ayının en popüler oyuncuları - 7
18. Fala Chen
Starmetre verilerine göre eylül ayının en popüler oyuncuları - 8
17. Olivia Munn
Starmetre verilerine göre eylül ayının en popüler oyuncuları - 9
16. Sydney Sweeney
Starmetre verilerine göre eylül ayının en popüler oyuncuları - 10
15. Keanu Reeves
Starmetre verilerine göre eylül ayının en popüler oyuncuları - 11
14. Tony Chiu-Wai Leung
Starmetre verilerine göre eylül ayının en popüler oyuncuları - 12
13. Alexandra Daddario

Starmetre verilerine göre eylül ayının en popüler oyuncuları - 13
12. Camila Cabello


Starmetre verilerine göre eylül ayının en popüler oyuncuları - 14

11. Mary Elizabeth Winstead
Starmetre verilerine göre eylül ayının en popüler oyuncuları - 15
10. Jean-Paul Belmondo
Starmetre verilerine göre eylül ayının en popüler oyuncuları - 16
9. Juno Temple
Starmetre verilerine göre eylül ayının en popüler oyuncuları - 17
8. Samara Weaving
Starmetre verilerine göre eylül ayının en popüler oyuncuları - 18
7. Awkwafina
Starmetre verilerine göre eylül ayının en popüler oyuncuları - 19
6. Lana Wachowski
Starmetre verilerine göre eylül ayının en popüler oyuncuları - 20
5. Annabelle Wallis
Starmetre verilerine göre eylül ayının en popüler oyuncuları - 21
4. Nicholas Galitzine
Starmetre verilerine göre eylül ayının en popüler oyuncuları - 22
3. Simu Liu
Starmetre verilerine göre eylül ayının en popüler oyuncuları - 23
2. Zoe Kazan
Starmetre verilerine göre eylül ayının en popüler oyuncuları - 24
1. Michael Kenneth Williams

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