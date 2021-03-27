Starmetre verilerine göre mart ayının en popüler oyuncuları
Yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran veri tabanı IMDb, mart ayının en popüler oyuncularını listeledi. Zirvedeki 25 isim arasında Adalet Birliği (Zack Snyder) kadrosunun çoğunun olması dikkat çekti.
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