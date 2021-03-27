Starmetre verilerine göre mart ayının en popüler oyuncuları

Yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran veri tabanı IMDb, mart ayının en popüler oyuncularını listeledi. Zirvedeki 25 isim arasında Adalet Birliği (Zack Snyder) kadrosunun çoğunun olması dikkat çekti.

27.03.2021 - 07:03

Starmetre verilerine göre mart ayının en popüler oyuncuları - 1
25. Anya Taylor-Joy
Starmetre verilerine göre mart ayının en popüler oyuncuları - 2
24. Alexander Skarsgard
Starmetre verilerine göre mart ayının en popüler oyuncuları - 3
23. Vanessa Kirby
Starmetre verilerine göre mart ayının en popüler oyuncuları - 4
22. Yaphet Kotto
Starmetre verilerine göre mart ayının en popüler oyuncuları - 5
21. Amy Adams
Starmetre verilerine göre mart ayının en popüler oyuncuları - 6
20. Eve Hewson
Starmetre verilerine göre mart ayının en popüler oyuncuları - 7
19. Ray Fisher
Starmetre verilerine göre mart ayının en popüler oyuncuları - 8
18. Hannah Ware
Starmetre verilerine göre mart ayının en popüler oyuncuları - 9
17. Jenna Ortega
Starmetre verilerine göre mart ayının en popüler oyuncuları - 10
16. Greer Grammer
Starmetre verilerine göre mart ayının en popüler oyuncuları - 11
15. Elizabeth Olsen
Starmetre verilerine göre mart ayının en popüler oyuncuları - 12
14. Sebastian Stan
Starmetre verilerine göre mart ayının en popüler oyuncuları - 13
13. Soleil Moon Frye
Starmetre verilerine göre mart ayının en popüler oyuncuları - 14
12. Armie Hammer
Starmetre verilerine göre mart ayının en popüler oyuncuları - 15
11. Ezra Miller
Starmetre verilerine göre mart ayının en popüler oyuncuları - 16
10. Ben Affleck
Starmetre verilerine göre mart ayının en popüler oyuncuları - 17
9. Connie Nielsen
Starmetre verilerine göre mart ayının en popüler oyuncuları - 18
8. Brianne Howey
Starmetre verilerine göre mart ayının en popüler oyuncuları - 19
7. Alexandra Daddario
Starmetre verilerine göre mart ayının en popüler oyuncuları - 20
6. Elliot Page
Starmetre verilerine göre mart ayının en popüler oyuncuları - 21
5. Gal Gadot
Starmetre verilerine göre mart ayının en popüler oyuncuları - 22
4. Amber Heard
Starmetre verilerine göre mart ayının en popüler oyuncuları - 23
3. Henry Cavill
Starmetre verilerine göre mart ayının en popüler oyuncuları - 24
2. Zack Snyder
Starmetre verilerine göre mart ayının en popüler oyuncuları - 25
1. Wyatt Russell

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