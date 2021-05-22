Starmetre verilerine göre mayıs ayının en popüler oyuncuları

Yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran veri tabanı IMDb, mayıs ayının en popüler oyuncularını listeledi. İşte zirvedeki 25 isim...

22.05.2021 - 08:16

Starmetre verilerine göre mayıs ayının en popüler oyuncuları - 1
25. Odette Annable
Starmetre verilerine göre mayıs ayının en popüler oyuncuları - 2
24. Halston Sage
Starmetre verilerine göre mayıs ayının en popüler oyuncuları - 3
23. Miranda Cosgrove
Starmetre verilerine göre mayıs ayının en popüler oyuncuları - 4
22. Yvonne Strahovski
Starmetre verilerine göre mayıs ayının en popüler oyuncuları - 5
21. Tom Hardy
Starmetre verilerine göre mayıs ayının en popüler oyuncuları - 6
20. Amy Adams

Starmetre verilerine göre mayıs ayının en popüler oyuncuları - 7
19. Abbi Jacobson
Starmetre verilerine göre mayıs ayının en popüler oyuncuları - 8
18. Leonardo DiCaprio
Starmetre verilerine göre mayıs ayının en popüler oyuncuları - 9
17. Evan Peters
Starmetre verilerine göre mayıs ayının en popüler oyuncuları - 10
16. Elizabeth Debicki
Starmetre verilerine göre mayıs ayının en popüler oyuncuları - 11

15. Angourie Rice


Starmetre verilerine göre mayıs ayının en popüler oyuncuları - 12
14. Jean Smart
Starmetre verilerine göre mayıs ayının en popüler oyuncuları - 13
13. Morena Baccarin
Starmetre verilerine göre mayıs ayının en popüler oyuncuları - 14
12. Mckenna Grace
Starmetre verilerine göre mayıs ayının en popüler oyuncuları - 15
11. Kate Winslet
Starmetre verilerine göre mayıs ayının en popüler oyuncuları - 16
10. Norman Lloyd
Starmetre verilerine göre mayıs ayının en popüler oyuncuları - 17
9. Sebastian Stan
Starmetre verilerine göre mayıs ayının en popüler oyuncuları - 18
8. Ben Daniels
Starmetre verilerine göre mayıs ayının en popüler oyuncuları - 19
7. Josh Duhamel
Starmetre verilerine göre mayıs ayının en popüler oyuncuları - 20
6. Ben Barnes
Starmetre verilerine göre mayıs ayının en popüler oyuncuları - 21
5. Matt Lanter
Starmetre verilerine göre mayıs ayının en popüler oyuncuları - 22
4. Tawny Kitaen
Starmetre verilerine göre mayıs ayının en popüler oyuncuları - 23
Starmetre verilerine göre mayıs ayının en popüler oyuncuları - 24
2. Lily James
Starmetre verilerine göre mayıs ayının en popüler oyuncuları - 25

1. Elena Kampouris

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