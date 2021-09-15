Stephanie Grisham: Melania Trump, Marie Antoinette gibi çok kibirli

Eski ABD Başkanı Trump’ın ekibinden Stephanie Grisham; kitabında Melania Trump’ı, Fransa’nın son kraliçesi Marie Antoinette gibi kibirliydi olmakla suçladı. Kitabın Donald Trump’ın eşinin bilmesini istemediği sırları ifşa edeceği konuşuluyor.

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15.09.2021 - 08:17

Stephanie Grisham (45) ABD’nin bir önceki başkanı (45) ABD’nin bir önceki başkanı Donald Trump ’ın iktidarı sırasında önce first lady Melania Trump ’ın (51) özel kalem müdürüydü. Ardından Beyaz Saray’da Başkan Trump’ın basın sözcüsü olarak görev yaptı. Bir yıllık görevi sırasında hiç brifing vermeyen Stephanie Grisham, şimdi Trumplar hakkında yazdığı kitapla gündemde.

Grisham yakında yayımlanacak Şimdi Sorularınızı Alacağım: Trump’ın Beyaz Saray’ında Ne Gördüm adlı kitabında eski başkanın eşi Melania Trump’ı hedef aldı. Eski basın sözcüsü, Melania Trump’ı Fransa’nın son kraliçesi Marie Antoinette’e benzetti. Talihsiz Fransız kraliçesi diye nitelediği Trump için “Kibirli, yenik ve kopuk” sıfatlarını kullanıyor.





Kitapta, son başkanlık seçimini kaybeden Donald Trump’ın destekçilerinin 6 Ocak’ta ABD Kongresi’ne düzenledikleri baskın sırasında, Melania Trump’ın seçtiği bir halıyla fotoğraf çekimi için hazırlandığı belirtiliyor. Dönemin iletişim direktörü Grisham iddiasına göre, Melania Trump’a barışçıl protesto hakkına vurgu yapan, ancak bunun kanunsuzluk ve şiddet içermemesi gerektiğine dair Twitter hesabında bir tweet atma önerisinde bulunuyor. Ancak Melania Trump bu öneriyi reddediyor.





Grisham kitabında, Melania Trump’ın yeni First Lady Jill Biden ile geleneksel çay buluşmasını yapmayı reddetmesinin sebebinin de, eşi Donald Trump gibi, Joe Biden’ın başkanlık seçimini gayrimeşru yollarla kazandığına inanması olduğunu belirtti.







ABD’de politik yayıncılık yapan Politico'ya konuşan bir kaynak, “Stephanie Grisham, Donald Trump hakkında eşi Melania’nın bile bilmediği sırları biliyor. Bunlar Donald Trump’ın eşinin bilmesini istemediği sırlar... İşte bu sırların kitabın yayımlanmasıyla ortaya çıkması kıyameti kopartacak” dedi.

Bir başka kaynak ise Grisham’ın arı kovanına çomak sokacağı iddiasında bulunurken, kitabın Donald Trump’ın damadı Jared Kushner ile ilgili de hoşa gitmeyecek iddialar içerdiği belirtildi.





Melania Trump cephesinden Politico'ya gönderilen açıklamadaysa iddialar reddedilerek “Grisham, yanlışlar ve ihanet yoluyla Melania Trump’ın zarar görmesi pahasına popüler olup, para kazanmak istiyor” denildi.

Marie Antoinette kimdir? Josephe Jeanne Marie Antoinette von Habsburg-Lorraine veya Maria Antonia Josepha Johanna (Jozef Jan Mari Antuanet von Habsburg Loren) Fransa Kraliçesi ve Avusturya arşidüşesidir.. Kısaca Marie Antoinette veya Maria Antonia olarak bilinir. Kutsal Roma İmparatoru I. Franz ve eşi Avusturya İmparatoriçesi Maria Theresa'nın kızıdır. Henüz 14 yaşındayken Fransa veliahtı XVI. Louis ile evlendi. 1774 Mayıs'ında XVI. Louis Fransa kralı olunca Marie Antoinette Fransa kraliçesi oldu. XVII. Louis'nin (Kayıp Döfen) annesidir. Fransız Devrimi esnasında Vatan hainliği ile suçlanarak giyotinle idam edildi.

Marie Antoinette'nin bütün işlerini hizmetçileri görüyor, yataktan çıkarken bile hizmetçiler yardım ediyordu. Bu durumdan annesine, "Rujumu tüm dünyanın gözü önünde sürüyorum, ellerimi tüm dünyanın gözü önünde yıkıyorum!" diyerek yakınmıştı.



Paris'te ekmek kıtlığı yaşandığı dönemde söylenmiş olan, "Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler!" (Qu'ils mangent de la brioche) sözü, ya Marie Antoinette'i kötülemek ya da sözü popüler yapmak amacıyla, Marie Antoinette'e mâl edildi.