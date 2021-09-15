Stephanie Grisham: Melania Trump, Marie Antoinette gibi çok kibirli

15.09.2021 - 08:17
Marie Antoinette kimdir?
Josephe Jeanne Marie Antoinette von Habsburg-Lorraine veya Maria Antonia Josepha Johanna (Jozef Jan Mari Antuanet von Habsburg Loren) Fransa Kraliçesi ve Avusturya arşidüşesidir.. Kısaca Marie Antoinette veya Maria Antonia olarak bilinir. Kutsal Roma İmparatoru I. Franz ve eşi Avusturya İmparatoriçesi Maria Theresa'nın kızıdır. Henüz 14 yaşındayken Fransa veliahtı XVI. Louis ile evlendi. 1774 Mayıs'ında XVI. Louis Fransa kralı olunca Marie Antoinette Fransa kraliçesi oldu. XVII. Louis'nin (Kayıp Döfen) annesidir. Fransız Devrimi esnasında Vatan hainliği ile suçlanarak giyotinle idam edildi.