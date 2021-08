Stephen King en sevdiği 5 eserini sıraladı

DİZİ VE FİLM ÖNERİSİ

Sevdiği hikayelerin yanı sıra sık sık dizi ve film önerisi de yapan King geçen yıl aralıkta en sevdiği 9 yapımı açıklamıştı. Blair Cadısı (The Blair Witch Project), Mavi Korku (Deep Blue Sea), Son Durak (Final Destination), Soldaki Son Ev (The Last House on the Left), Ziyaretçiler (The Strangers) ve The Witch filmleriyle The Reckoning ve Dracula dizileri yazarın önerdiği yapımlar arasında yer alıyordu.