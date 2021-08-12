Stephen King en sevdiği 5 eserini sıraladı

Amerikalı aktör Stephen Colbert'ın sunduğu televizyon programına konuk olan ünlü yazar hikayeleri ve romanları arasından yaptığı seçimlerle hayranlarını bir miktar şaşırttı. Zira yazarın en popüler romanları listede yer almıyordu.

Independent'in Screen Rant'tan aktardığı habere göre King'in kısa listesinde yer alan kısa hikaye ve romanlar şu şekilde: Yaşama Hırsı (Survivor Type), Sadist (Misery), Bir Aşk Hikayesi (Lisey's Story), Mahşer (The Stand) ve Ceset (The Body).

Her ne kadar King'in listesinde bulunmasa da Göz (Carrie) ve Medyum (The Shining) romanları yazarın kazandığı şöhrette çok önemli dönüm noktalarıydı. Her iki kitap da King'in ciddi bir okur kitlesi elde etmesine ön ayak olmuştu.