Stephen King en sevdiği 5 eserini sıraladı

Korku türünün efsanevi ismi Stephen King, kendisinin kaleme aldığı, en sevdiği eserlerini okurlarıyla paylaştı. Amerikalı yazarın listesinde en popüler kitapları yer almıyor.

12.08.2021 - 10:00

Stephen King en sevdiği 5 eserini sıraladı - 1

Korku türünün efsanevi ismi Stephen King, epey uzun kariyerinde kendisinin kaleme aldığı, en sevdiği eserlerini okurlarıyla paylaştı.

Amerikalı aktör Stephen Colbert'ın sunduğu televizyon programına konuk olan ünlü yazar hikayeleri ve romanları arasından yaptığı seçimlerle hayranlarını bir miktar şaşırttı. Zira yazarın en popüler romanları listede yer almıyordu. 

Stephen King en sevdiği 5 eserini sıraladı - 2
Independent'in Screen Rant'tan aktardığı habere göre King'in kısa listesinde yer alan kısa hikaye ve romanlar şu şekilde: Yaşama Hırsı (Survivor Type), Sadist (Misery), Bir Aşk Hikayesi (Lisey's Story), Mahşer (The Stand) ve  Ceset (The Body). 
Stephen King en sevdiği 5 eserini sıraladı - 3
Her ne kadar King'in listesinde bulunmasa da Göz (Carrie) ve Medyum (The Shining) romanları yazarın kazandığı şöhrette çok önemli dönüm noktalarıydı. Her iki kitap da King'in ciddi bir okur kitlesi elde etmesine ön ayak olmuştu.
Stephen King en sevdiği 5 eserini sıraladı - 4

DİZİ VE FİLM ÖNERİSİ

Sevdiği hikayelerin yanı sıra sık sık dizi ve film önerisi de yapan King geçen yıl aralıkta en sevdiği 9 yapımı açıklamıştı. Blair Cadısı (The Blair Witch Project), Mavi Korku (Deep Blue Sea), Son Durak (Final Destination), Soldaki Son Ev (The Last House on the Left), Ziyaretçiler (The Strangers) ve The Witch filmleriyle The Reckoning ve Dracula dizileri yazarın önerdiği yapımlar arasında yer alıyordu. 

Stephen King en sevdiği 5 eserini sıraladı - 5
King'in yeni kitabı Billy Summers ise 3 Ağustos'ta piyasaya sürüldü.

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