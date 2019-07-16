Stephen King'den Stranger Things paylaşımları

Netflix dizisi Stranger Things tutkunu olan edebiyatın usta isimlerinden Stephen King, Twitter’dan yaptığı paylaşımda dizinin üçüncü sezonunda geçen bir cümle üzerine "Gülmekten yerlere yattığını" yazdı.
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Daha önce Stranger Things ile ilgili paylaşımlar yapan dünyaca ünlü yazar Stephen King'ten diziyle ilgili yeni tweet geldi.
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4. bölümde Lucas’ın kız kardeşi Erica'nın (Priah Ferguson) Starcourt Alışveriş Merkezi’ndeki gizli odayı bulmak için havalandırma boşluğuna tırmanmadan hemen önceki sözleri King tarafından paylaşıldı.
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Ünlü yazar şu ifadeleri kullandı: "STRANGER THINGS: 'Çocuğu tehlikeye atma operasyonu başlasın' gülmekten yerlere yattım"
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King’in, yayına girmesinden bu yana Stranger Things’in hayranı olduğu biliniyor. Yazar daha önce de diziyi “saf eğlence” olarak tanımlamış ve bölümlerde kendi kitaplarına göndermeleri fark ettiğini belirtmişti.
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King 18 Temmuz 2016’daki tweet’inde, “STRANGER THINGS saf eğlence. A+. Kaçırmayın. Winona Ryder parlıyor” demişti.
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17 Temmuz 2016’daki bir başka tweet’indeyse yazar, “STRANGER THINGS’i izlemek Steve King’in en iyi eserlerini izlemeye benziyor. Yani iyi bir şekilde” demişti.