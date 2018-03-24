Stephen King'in son harikası Pet Sematary (Stephen King'in gişe filmleri)
Stephen King'in, 5 Nisan 2019'da dünya çapında gösterime girecek Pet Sematary (Hayvan Mezarlığı) filminin yeni fragmanı yayınlandı. King, "Hayvan Mezarlığı, muhteşem bir film oldu. Yapımcılar harika bir iş başardılar. Yapım, yetişkinlerin kabuslarına girebilecek nitelikte. Şundan eminim ki; 5 Nisan 2019'da gösterime girecek film, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük başarılar elde edecek" açıklamasında bulundu. Usta yazarın bu açıklaması bugüne kadan beyazperdeye uyarlanan ve en çok hasılat elde eden filmlerini gündeme getirdi.
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Hafta sonu sinemaya gitmek isteyenler için Pet Sematary (Hayvan Mezarlığı) evde yabancı film keyfi yapmak isteyen ancak ne izleyeceğine karar veremeyenler için ise Stephen King'in diğer filmleri iyi bir tercih olabilir. İşte fantastik korku-gerilim türü yazarı Stephen King'in eserlerinden beyaz perdeye uyarlanan ve en çok hasılat elde eden filmler...
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239. Riding the Bullet (2004)
Adjusted Gross: $192,900
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38. The Night Flier (1997)
237,700 dolar
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437. The Mangler (1995)
3,640,600 dolar
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536. Children of the Corn II: The Final Sacrifice (1992)
14,990,600 dolar
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635. Apt Pupil (1998)
16,800,400 dolar
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734. Maximum Overdrive (1986)
17,812,700 dolar
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33. The Dark Half (1993)
22,785,800 dolar
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932. Graveyard Shift (1990)
24,343,200 dolar
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1031. Thinner (1990)
30,804,200 dolar
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1130. Silver Bullet (1985)
30,956,900 dolar
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1229. The Rage: Carrie 2 (1999)
31,084,700 dolar
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1328. Needful Things (1993)
32,608,800 dolar
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1427. Cat's Eye (1985)
32,771,000 dolar
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1526. The Mist (2007)
33,055,100 dolar
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1625. Tales from the Darkside: The Movie (1990)
34,308,600 dolar
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1724. Pet Sematary II (1992)
36,614,900 dolar
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1823. Hearts in Atlantis (2001)
37,987,900 dolar
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1922. Children of the Corn (1984)
38,547,100 dolar
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2021. Carrie (2013)
39,989,800 dolar
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2120. Firestarter (1984)
45,191,300 dolar
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2219. The Dark Tower (2017)
52,113,200 dolar
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2318. Dreamcatcher (2003)
49,706,500 dolar
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2417. Dolores Claiborne (1995)
49,787,800 dolar
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2516. Christine (1983)
57,515,100 dolar
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15. The Dead Zone (1983)
58,608,000 dolar
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2714. The Shawshank Redemption (1994)
59,208,500 dolar
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2813. Cujo (1983)
59,707,400 dolar
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2912. Creepshow (1982)
63,587,000 dolar
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3011. Sleepwalkers (1992)
65,389,200 dolar
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3110. Secret Window (2004)
68,747,700 dolar
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9. The Running Man (1987)
86,317,800 dolar
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338. 1408 (2007)
93,016,300 dolar
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347. Stand By Me (1986)
125,292,500 dolar
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6. Pet Sematary (1989)
128,691,100 dolar
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5. Misery (1990)
129,056,700 dolar
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374. Carrie (1976)
141,071,400 dolar
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383. The Shining (1980)
145,470,100 dolar
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392. The Green Mile (1999)
232,166,200 dolar
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401. It (2017)
335,148,900 dolar