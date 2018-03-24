Stephen King'in son harikası Pet Sematary (Stephen King'in gişe filmleri)

Hafta sonu sinemaya gitmek isteyenler için Pet Sematary (Hayvan Mezarlığı) evde yabancı film keyfi yapmak isteyen ancak ne izleyeceğine karar veremeyenler için ise Stephen King'in diğer filmleri iyi bir tercih olabilir. İşte fantastik korku-gerilim türü yazarı Stephen King'in eserlerinden beyaz perdeye uyarlanan ve en çok hasılat elde eden filmler...

PET SEMATARY (HAYVAN MEZARLIĞI) FRAGLANI - TIKLA İZLE