Stephen Lang: Avatar 2, Avengers: Endgame’in gişe rekorunu kıracak

Avatar 2 filminin başrollerinden ünlü oyuncu Stephen Lang, serinin ikinci filminin Avengers: Endgame’in gişe rekorunu kıracağını ifade etti.

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11.03.2020 - 11:17

Usta oyuncu Stephen Lang, Avatar 2’nin gelecek yıl vizyona girdiğinde gişe rekoru kıracağını düşünüyor. Filmde Albay Quaritch karakterini Avatar 2’de de canlandırmaya devam edecek olan Stephen Lang, The National’a filmle ilgili açıklamalarda bulundu.







Avatar 2’nin Avengers: Endgame’in gişe rekorunu kırıp kırmayacağının sorulması üzerine Lang, "Öyle umuyorum, beklentimiz o yönde" dedi.







Yapılan son açıklamaya göre Avatar 2, Aralık 2021’de, final filmi olarak belirlenmiş 5. filmse 2027’de gösterime girecek.







Oyuncu kadrosunda ilk filmde olduğu gibi Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Giovanni Ribisi ve Sigourney Weaver yer alacak. Seriye yeni katılacak oyuncular arasında Kate Winslet, Michelle Yeoh, Jemaine Clement ve Edie Falco var.







Avatar 2,7 milyar dolarlık gişe hasılatıyla ortalama 10 yıl boyunca tüm zamanların gişede en çok kazandıran filmi olmuştu. Avengers: Endgame geçen yaz 2,79 milyar dolar gişe hasılatı elde edince Avatar’ı tahtından etmişti.

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