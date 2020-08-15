Stephenie Meyer yeni Alacakaranlık kitaplarının müjdesini verdi

Alacakaranlık hikayelerinin henüz bitmediğini ancak bu kitapları hemen kaleme almak konusunda da kendini hazır hissetmediğini ifade eden Meyer "Evrende geçeceğini düşündüğüm ve yazmayı istediğim iki kitap daha var. Bunların ana hatlarını çıkardım ve ilk kitaba ait olduğunu düşündüğüm bir bölüm yazdım. Bunu şu an yapmaya hazır değilim, yeni bir şey yapmak istiyorum" dedi.