Stephenie Meyer yeni Alacakaranlık kitaplarının müjdesini verdi
Alacakaranlık serisinin yazarı Stephenie Meyer, yayımlanan son kitabının tanıtımı sırasında iki yeni Alacakaranlık kitabı yazmayı planladığını söyledi.
Abone ol
Paylaş
15.08.2020 - 10:25
Tüm dünyada yankı uyandıran Alacakaranlık (Twilight) serisinin yazarı Stephenie Meyer, son yayımlanan kitabı Midnight Sun’ın (Geceyarısı Güneşi) tanıtımı sırasında iki yeni Alacakaranlık kitabı yazmayı düşündüğünü söyledi.
Screen Rant'in haberine göre Meyer, vampir serisinin yayımlandığı ve filme uyarlandığı dönemde epey konuşulan hikaye örgüsünü henüz tamamlamadığını ve aklında başka hikayelerin olduğunu belirtti.
Alacakaranlık hikayelerinin henüz bitmediğini ancak bu kitapları hemen kaleme almak konusunda da kendini hazır hissetmediğini ifade eden Meyer "Evrende geçeceğini düşündüğüm ve yazmayı istediğim iki kitap daha var. Bunların ana hatlarını çıkardım ve ilk kitaba ait olduğunu düşündüğüm bir bölüm yazdım. Bunu şu an yapmaya hazır değilim, yeni bir şey yapmak istiyorum" dedi.
Yazar her ne kadar ufak ipuçları verse de yeni hikayelerin kime veya neye dair olabileceği belirsizliğini koruyor. Edward’a dair daha fazla hikayenin yer alması mümkün ancak yeni karakterlerin evrene dahil olması da olası görünüyor.
Seride yer alan dört kitap 2008 yılında başlamak üzere filme uyarlanmıştı. Bella karakterini canlandıran Kristen Stewart ve Edward karakterini canlandıran Robert Pattinson epey beğeni toplamıştı.
Serinin önemli bir başarı elde etmesinin ardından Meyer, vampir evreninde geçen başka hikayeler kaleme almayı planlamıştı. Kısa süre önce yayımlanan Midnight Sun olayları Edward Cullen’ın bakışından anlatıyor.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.