Steve Ruppel, Captain Marvel'i 116 kez izleyerek rekor kırdı

1 Steve Ruppel isimli MCU hayranı, 7 Mart'ta vizyona giren Brie Larson’ın Captain Marvel karakterini canlandırdığı filmi 116 kez izledi.





2 14 bin dakikadan daha fazla bir süre boyunca çok salonlu sinemaya kendini kapatarak bu başarıyı elde eden Ruppey aynı filmi tam 104 defa seyreden başka bir Marvel hayranının rekorunu da tarihe gömmüş oldu.





3 İşin resmiyete dökülebilmesi için her filme gidişini fotoğraflayan ve kendisine iki şahit bulan Steve Ruppel "Ruppel yaptığı açıklamada “Bu rekoru kırmak isteyen başka biri varsa ben gerçekten rekor kırmak istemiyorum. Çünkü bunu yapmak epey zordu. Bir daha böyle bir şeyi deneyeceğimi sanmıyorum” dedi.

4 Daha önce üst üste giydiği tişörtlerle yarı maraton koşarak ve ayrıca bir litre et suyunu en hızlı (12 saniye) içen kişi rekorunu kıran Ruppel, filmin çok sıkıcı olduğunu ancak daha ince detaylara odaklandığında filmin yapımcılarının kendisini daha çok etkilediğini söyledi.



