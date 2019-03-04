Netflix'ten Spielberg'e yanıt gecikmedi. Netflix resmi Twitter hesabından "Biz sinemayı seviyoruz" denildi. Sevdikleri başka şeyler olduğunu da söyleyen Netflix, bunları şöyle sıraladı: "Satın almaya her zaman gücü yetmeyen insanlar için ya da sinema salonu olmayan yerlerde yaşayan insanlar için erişilir olmak. Aynı anda her yerde, herkesin piyasaya çıkanlardan [film/dizi] hoşlanmasına izin vermek. Film yapımcılarına, sanatlarını paylaşmak için daha fazla yol sunmak. Bunlar birbirini dışlayan şeyler değil."