Steven Spielberg’in Netflix’i Oscar’da engelleme planı devrede (Netflix'ten yanıt)
Oscar’lı yönetmen Steven Spielberg, Netflix’e savaş açtı. Netflix filmlerinin Oscar’dan çıkarılması gerektiğini savunan Spielberg, Akademi Yöneticiler Toplantısı’nda açıklayacağı planına destek bulmayı beklese de şimdiden sinema dünyasının tepkisini topladı. Spielberg'e Netflix'in yanıtı da gecikmedi.
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Oscar ödüllerini dağıtan Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi üyelerinden olan ünlü yönetmen Steven Spielberg, Netflix’e savaş açtı.
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Spielberg’in Netflix’i Oscar’da engelleme planı, pek çok sinemacının tepkisine yol açtı.
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Oscar’da kural değişimi konusunda Akademi’ye teklifte bulunmayı planlayan Spielberg, internet yayın kanalında gösterilen yapımların Oscar yerine Emmy’de yarışmalarını öneriyor.
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Planını Akademi Yöneticiler Toplantısı’nda açıklayacak olan ünlü yönetmen, fikrinin destek bulmasını bekliyor.
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Üç kez Oscar kazanan Spielberg, geçmişte de Netflix konusunda şikayetini dile getirmişti. 2017’de 13th adlı Netflix yapımı belgeselin Oscar kazanmasıyla Spielberg’in itirazı başlamıştı. Spielberg Netflix yapımlarının televizyon filmi kategorisinde değerlendirilmesi gerektiğini ve filmlerin sırf adaylık koşullarını karşılamak için vizyona sokulmasının bu durumu değiştirmediğini söylemişti.
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691. Oscar Ödülleri’nin ardından aynı durum bir kez daha gündeme geldi. Spielberg’in sahibi olduğu Amblin stüdyolarından gelen açıklamayla birlikte bu mücadelenin son bulmadığı ortaya çıktı.
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Spielberg’in Netflix karşıtı çalışmaları, 13th adlı Netflix belgeseliye Oscar kazanan Ava DuVernay, oyuncu Bruce Campbell’in de aralarında bulunduğu pek çok sinema endüstrisi çalışanının karşı çıkışına neden oldu.
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Netflix'ten Spielberg'e yanıt gecikmedi. Netflix resmi Twitter hesabından "Biz sinemayı seviyoruz" denildi. Sevdikleri başka şeyler olduğunu da söyleyen Netflix, bunları şöyle sıraladı: "Satın almaya her zaman gücü yetmeyen insanlar için ya da sinema salonu olmayan yerlerde yaşayan insanlar için erişilir olmak. Aynı anda her yerde, herkesin piyasaya çıkanlardan [film/dizi] hoşlanmasına izin vermek. Film yapımcılarına, sanatlarını paylaşmak için daha fazla yol sunmak. Bunlar birbirini dışlayan şeyler değil."
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9Netflix yapımı Roma filmi, bu yıl üç ayrı dalda Oscar ödülü kazanmıştı.