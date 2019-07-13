Stranger Things ile Midsommar'ın zirve yarışı (En popüler korku filmleri ve dizileri)
Korku severler için temmuz ayının en popüler dizi ve filmlerini derledik. İşte IMDb'nin verilerine göre, Stranger Things (Tuhaf Şeyler) ile Midsommar'ın zirve mücadelesi verdiği en popüler 50 yapım...
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1
50. Cadılar Bayrami (I) (2018)
6,6
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2
49. Into the Dark (2018– )
6,4
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348. The Golem (2018)
5,9
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447. Ölümcül Labirent (I) (2019)
6,4
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5
46. Doom: Annihilation (2019)
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645. The Originals (2013–2018)
8,3
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744. Ma (2019)
5,9
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843. Sessiz Bir Yer (2018)
7,6
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9
42. Cinnet (1980)
8,4
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1041. Suspiria (I) (2018)
6,8
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1140. Doctor Sleep (2019)
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1239. Kara Kule (2017)
5,7
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1338. The Terror (2018– )
8,1
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1437. The Meg (2018)
5,7
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1536. Korku Seansi (2013)
7,5
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16
35. What We Do in the Shadows (2019– )
8,4
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1734. Dehşetin Yüzü (2018)
5,4
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1833. Chilling Adventures of Sabrina (2018– )
7,7
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1932. Annabelle (I) (2014)
5,4
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2031. iZombie (2015– )
7,9
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2130. Love, Death & Robots (2019– )
8,6
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2229. Zombieland: Double Tap (2019)
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2328. Annabelle: Kötülüğün Doğusu (2017)
6,5
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2427. Kapan (I) (2017)
7,7
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2526. The Perfection (2018)
6,1
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2625. Vampir Günlukleri (2009–2017)
7,7
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2724. Ready or Not (I) (2019)
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2823. The Haunting of Hill House (2018– )
8,7
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2922. O (I) (2017)
7,4
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3021. Slaughterhouse Rulez (2018)
5,3
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3120. NOS4A2 (2019– )
6,8
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32
19. American Horror Story (2011– )
8,1
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3318. The Dead Don't Die (2019)
6,0
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3417. Swamp Thing (2019)
8,4
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3516. Brightburn (2019)
6,3
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3615. Fear the Walking Dead (2015– )
7,0
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3714. O Bölüm 2 (2019)
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3813. Hayvan Mezarlığı (2019)
5,9
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3912. Doğaüstü (2005– )
8,5
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4011. I Am Mother (2019)
6,8
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4110. Ayin (2018)
7,3
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429. Crawl (2019)
7,0
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438. Yürüyen Ölüler (2010– )
8,3
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447. Biz (2019)
7,0
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456. Shingeki no kyojin (2013– )
8,8
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465. Child's Play (2019)
6,3
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474. Hellboy (2019)
5,3
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483. Annabelle 3 (2019)
6,3
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492. Midsommar (I) (2019)
7,8
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501. Tuhaf Şeyler (2016– )
8,9