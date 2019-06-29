Stranger Things ve La Casa de Papel dönüyor (Netflix temmuz içerikleri)
İzlenme rekorları kıran Stranger Things ve La Casa de Papel temmuzda ekranlara dönüyor. İşte merakla beklenen iki dizinin yayıhn tarihleri ve Netflix Türkiye'nin kataloğuna temmuz ayı için eklediği dizi, film ve belgesellerden seçmeler
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STRANGER THINGS 3
KUDUZ FARELER VE SOVYET CASUSLARDAN YENİ KOLA VE YEPYENİ BİR AVM'YE KADAR HAWKINS'DE 1985 YAZI YAŞANIYOR VE BÜYÜK DEĞİŞİKLİKLER KAPIDA.
04/07/19
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LA CASA DE PAPEL: 3. KISIM
PROFESÖR VE EKİBİ, RIO’YU KURTARMAK İÇİN YENİDEN BİR ARAYA GELİYOR. CESUR VE TEHLİKELİ BİR PLANLA BU KEZ İSPANYA MERKEZ BANKASI’NI HEDEF ALAN EKİP, ASLA YILMAYACAK.
19/07/19
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COMEDIANS IN CARS GETTING COFFEE: NEW 2019: FRESHLY BREWED
JERRY SEINFELD'İN GEZİCİ TALK SHOW'UNDA KAHVE, KAHKAHA VE KLASİK ARABALARIN BİRLEŞİMİ, KOMEDİNİN EN ZEKİ İSİMLERİYLE KAFEİN YÜKLÜ MACERALARA DÖNÜŞÜYOR.
19/07/19
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WORKIN' MOMS: 2. SEZON
ÇOCUKLAR, YAŞLANMA, İŞ-HAYAT DENGESİ VE ZORLU İLİŞKİ SORUNLARIYLA UĞRAŞAN KATE, FRANKIE, ANNE VE ŞİMDİ DE IAN ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE BÜYÜYÜP SERPİLİR.
25/07/19
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QUEER EYE: 4. SEZON
MUHTEŞEM BEŞLİ, KANSAS CITY’YE GERİ DÖNÜYOR. İLHAM VERİCİ BAŞTAN YARATMALARA VE DUYGUSAL ANLARA ŞAHİT OLMAK İÇİN ANTONI, BOBBY, JONATHAN, KARAMO VE TAN’E KATILIN.
19/07/19
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ANOTHER LIFE
DÜNYA DIŞI BİR NESNENİN KÖKENİNİ ARAŞTIRMAK ÜZERE YÜKSEK RİSKLİ BİR GÖREVE GİDEN ASTRONOT NIKO BRECKENRIDGE VE GENÇ MÜRETTEBATI, AKIL ALMAZ TEHLİKELERLE KARŞILAŞIR.
25/07/19
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THE RED SEA DIVING RESORT
ETİYOPYALI MÜLTECİLERİ İSRAİL'E GİZLİCE GÖTÜRMEK ÜZERE CESUR BİR MOSSAD AJANININ (CHRIS EVANS) ÖNDERLİĞİNDE TEHLİKELİ BİR GÖREV ÜSTLENEN EKİP, GERÇEK TURİSTLER İÇİN PARAVAN BİR OTEL AÇAR.
31/07/19
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KIDNAPPING STELLA
FİDYE İÇİN KAÇIRILARAK BAĞLANMIŞ VE AĞZI TIKANMIŞ HALDE ALIKONULAN BİR KADIN, KENDİNİ KAÇIRAN MASKELİ KİŞİLERİN YAPTIĞI DETAYLI PLANI BOZMAK İÇİN SAHİP OLDUĞU SINIRLI GÜÇLERİ KULLANIR.
12/07/19
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CITIES OF LAST THINGS
TERSINE KRONOLOJIYLE GELIŞEN DISTOPIK HIKÂYEDE, KARMAŞIK GEÇMIŞI OLAN BIR ADAM ONLARCA YIL ÖNCE KENDISINE YANLIŞ YAPAN KIŞILERDEN INTIKAM ALIYOR.
11/07/19
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POINT BLANK
ACİL SERVİS HEMŞİRESİ BİR ADAM, HAMİLE KARISINI KURTARMAK İÇİN YARALI BİR CİNAYET ZANLISIYLA İŞ BİRLİĞİ YAPARAK ZAMANA, RAKİP SUÇLULARA VE HAİN POLİSLERE KARŞI MÜCADELE VERİR.
12/07/19
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SECRET OBSESSION
BİR KADIN, KORKUNÇ BİR SALDIRININ ARDINDAN KISMİ HAFIZA KAYBIYLA UYANIR. HAFIZASINI GERİ KAZANMA MÜCADELESİ VERİRKEN EN YAKININDAKİLERE GERÇEKTEN GÜVENEBİLECEK MİDİR?
18/07/19
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PARCHÍS: EL DOCUMENTAL
1980'LERİN İSPANYOL ÇOCUK MÜZİK GRUBU PARCHÍS'E, ESKİ GRUP ÜYELERİ VE GRUBA YAKIN KİŞİLERLE YAPILAN RÖPORTAJLAR, KONSER GÖRÜNTÜLERİ VE BAŞKA KAYNAKLAR ARACILIĞIYLA DETAYLI BİR BAKIŞ.
10/07/19
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LAST CHANCE U: INDY: 2. KISIM
ÇIĞIR AÇAN BELGESEL DİZİNİN İKİNCİ SEZONU, YİNE KOÇ JASON BROWN VE KANSAS’TAKİ INDEPENDENCE YÜKSEKOKULUNUN FUTBOL PROGRAMINI KONU ALIYOR.
19/07/19
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THE GREAT HACK
BU BELGESEL, PSİKOLOJİK VE POLİTİK MANİPÜLASYON YOLUYLA DÜNYA GENELİNDEKİ SEÇİMLERE MÜDAHALE EDEN CAMBRIDGE ANALYTICA ŞİRKETİNİ MERCEK ALTINA ALIYOR.
24/07/19
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ÇOCUK VE AİLEFREE REIN: 3. SEZON
"İNGİLTERE KÜÇÜKLER TAKIMI"NA SEÇİLECEK TEK BİR ÜYE İÇİN YAPILAN SEÇMELER YÜZÜNDEN YAZIN BRIGHT FIELDS'DA REKABET KIZIŞIRKEN ARKADAŞLAR BİRBİRİNE DÜŞER.
06/07/19
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FAMILY REUNION
SEATTLE'DAN AMERİKA'NIN GÜNEYİNDEKİ MUHAFAZAKÂR BİR KASABAYA TAŞINAN MCKELLAN AİLESİ, BURADAKİ YAVAŞ TEMPOLU, GELENEKSEL YAŞAMA ALIŞMAYA ÇALIŞIR.
10/07/19
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3BELOW: TALES OF ARCADIA: 2. KISIM
ARCADIA'DA HÂLÂ MAHSUR OLAN SOYLU UZAYLI KARDEŞLER AJA VE KREL, EVE DÖNMENİN YOLUNU ARAMAYA DEVAM EDERKEN GENERAL MORANDO, DÜNYA'YI İSTİLA ETMEK İÇİN BİR PLAN YAPAR.
12/07/19
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SAINT SEIYA: KNIGHTS OF THE ZODIAC
SEİYA VE ZODYAK ŞÖVALYELERİ, YENİDEN DOĞAN YUNAN TANRIÇASI ATHENA'YI İNSANLIĞI YOK ETMEYİ AMAÇLAYAN UĞURSUZ GÜÇLERE KARŞI VERDİĞİ SAVAŞTA KORUMAYA ANT İÇER.
19/07/19
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KENGAN ASHURA: 1. KISIM
YASA DIŞI GLADYATÖRLÜK YAPAN TOKİTA OHMA, MUAZZAM IŞ ANLAŞMALARI IÇIN BU ACIMASIZ MÜSABAKALARDA BAHSE TUTUŞAN BÜYÜK ŞIRKET PATRONU NOGI HIDEKI ADINA DÖVÜŞMEKTEDIR.
31/07/19
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DİZİ VE FİLM SEÇKİSİSUITS - 7. SEZON
12/07/19
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21KADER AJANLARI
01/07/19
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2216. DOĞUM GÜNÜM
01/07/19
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23NEDİMELER
01/07/19
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24CLUELESS
01/07/19