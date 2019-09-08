Stranger Things yıldızı Sadie Sink'ten 4. sezon açıklaması

Stranger Things yıldızı Sadie Sink 4. sezonda ne olmasını istediğini açıkladı. Sink, "Karakterleri lisede normal çocuklar olarak görmek istiyorum" dedi.
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Stranger Things dizisinin yıldızlarından Sadie Sink dizinin devamında ne görmek istediği hakkında konuştu.
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Netflix’in popüler dizisinde Max karakterini canlandıran Sink, gelecek sezonda dizinin yaratıcılarının ne yapacağını görmek için heyecanlı” olduğunu belirtti.
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Sink, “Sadece karakterleri lisede, normal çocuklar olarak görmek istiyorum. Bu noktada hepimizin istediği buymuş gibi hissediyorum” diye ekledi.
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Sink karakterlerin “yeterince şey yaşadığını” ve ilk üç sezondaki olayların ardından bir molayı hak ettiğini de söyledi.
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4. sezonun dizinin son sezonu olacağına dair söylentilere ilişkinse Sink, bu konuda bir bilgisi olmadığını söyleyerek yorum yapmaktan kaçındı.
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Dizinin yaratıcıları Stranger Things’in 4. sezonunun çekileceğini henüz onaylamasa da yapımcı Shawn Levy yapımın muhtemelen devam edeceğini öne sürmüştü.