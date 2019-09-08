NTV

Stranger Things yıldızı Sadie Sink'ten 4. sezon açıklaması

Stranger Things yıldızı Sadie Sink 4. sezonda ne olmasını istediğini açıkladı. Sink, "Karakterleri lisede normal çocuklar olarak görmek istiyorum" dedi.

  • 1

    Stranger Things dizisinin yıldızlarından Sadie Sink dizinin devamında ne görmek istediği hakkında konuştu.


  • 2

    Netflix’in popüler dizisinde Max karakterini canlandıran Sink, gelecek sezonda dizinin yaratıcılarının ne yapacağını görmek için heyecanlı” olduğunu belirtti.


  • 3

    Sink, “Sadece karakterleri lisede, normal çocuklar olarak görmek istiyorum. Bu noktada hepimizin istediği buymuş gibi hissediyorum” diye ekledi.

  • 4

    Sink karakterlerin “yeterince şey yaşadığını” ve ilk üç sezondaki olayların ardından bir molayı hak ettiğini de söyledi.


  • 5

    4. sezonun dizinin son sezonu olacağına dair söylentilere ilişkinse Sink, bu konuda bir bilgisi olmadığını söyleyerek yorum yapmaktan kaçındı.


  • 6

    Dizinin yaratıcıları Stranger Things’in 4. sezonunun çekileceğini henüz onaylamasa da yapımcı Shawn Levy yapımın muhtemelen devam edeceğini öne sürmüştü.
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin