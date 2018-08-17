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Stranger Things'in Hopper'ı David Harbour: Üçüncü sezon bana çok fazla

Stranger Things'te 'polis şefi Hopper' karakterine hayat veren David Harbour, dizinin merakla beklenen yeni sezonu için, "Karakterize edebilmeyi isterdim ancak bu bana çok fazla" dedi.

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    Stranger Things'in üçüncü yeni sezonu merakla beklenenirken dizide Hopper karakterine hayat veren David Harbour, açıklamalarda bulundu.
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    ABD'li oyuncu David Harbour, The Hollywood Resporter'a verdiği röportajda yeni sezonda olmayacağının sinyallerini verdi.
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    43 yaşındaki oyuncu şöyle konuştu: "Yeni sezonu karakterize edebilmeyi isterdim ancak bu bana çok fazla. Örneğin geçtiğimiz sezonu daha mı karanlık bulmuştunuz?"
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    "Korku elementleri elbette vardı fakat bence birçok eğlenceli ya da aptalca şey vardı"
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    2018'in sonlarına doğru yeni sezonuyla izleyici karşısında olmasını beklenen Stranger Things'in yayın tarihinin uzadığı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Yapılan açıklamada yeni sezonun en az 2019'un yaz aylarını bulacağı açıklandı.
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