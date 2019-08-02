Stranger Things’in Jim Hopper karakterinin akıbeti (Yapımcılardan açıklama)

1 Stranger Things’in yapımcı kardeşleri Matt ve Ross Duffer, üç sezonda da 1980'lerin birçok filmine saygı duruşu niteliği taşıyan göndermelerde bulundu.



Dizinin final bölümünü sarsan büyük şaşırtmaca da Star Wars'a yönelik göndermeler de yer aldı.







2 Bu gönderme Starcourt Alışveriş Merkezi'nde meydana gelen patlamada ölmüş gibi görünen Jim Hopper’ın (David Harbour) kaderiyle alakalıydı.



Pek çok hayran Hopper’ın aslında ölmediğini umuyor ve bir şekilde sağ sağlim kurtulduğunu düşünüyor. Dizinin ek sahnesinde kötü Rusların bahsettiği “Amerikalı'nın" Harbour'ın karakteri olabileceği iddia ediliyor.





3 Bu iddianın temeli Star Wars’a, özellikle de Bölüm V-İmparator'a dayanıyor. Bill Kuchman’ın ortaya attığı hayran teorisine göre Hopper’ın karakter gelişim hikayesi Han Solo’nunkine benziyor. Görünüşte ölmeden önce iki karakter de “Cehennemde görüşürüz” diyor.







4 Bunun ardından Han Solo hayatta kaldı ve izleyiciler bunu Jedi’ın Dönüşü filminde öğrendi. Luke Skywalker ve Lando Calrisian bu arkadaşını, tutsaklarını Sarlacc Çukuru’nda yem eden Jabba the Hutt’ın elinden kurtardı.



Hopper “Amerikalı” olarak anılan kişiyse, iki karakteri tutsak edenler arasında bir paralellik çizilebilir.







5 Matt Duffer da Entertainment Weekly’e verdiği bir röportajda olayı açığa çıkardığı görülen sözler söyledi. Duffer, "Biz hep İmparator’un Dönüşü hakkında konuşuruz. Ona (Hopper) her zaman daha karanlık bir son, daima bir Han Solo fedakarlık anı vermek istedik" dedi.





