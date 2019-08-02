Stranger Things’in Jim Hopper karakterinin akıbeti (Yapımcılardan açıklama)
Stranger Things’in yaratıcıları dizinin sevilen karakteri Jim Hopper'ın geleceği hakkında ipuçları verdi. Matt Duffer, "Ona (Hopper) her zaman daha karanlık bir son, daima bir Han Solo fedakarlık anı vermek istedik" dedi.
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1Stranger Things’in yapımcı kardeşleri Matt ve Ross Duffer, üç sezonda da 1980'lerin birçok filmine saygı duruşu niteliği taşıyan göndermelerde bulundu.
Dizinin final bölümünü sarsan büyük şaşırtmaca da Star Wars'a yönelik göndermeler de yer aldı.
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Bu gönderme Starcourt Alışveriş Merkezi'nde meydana gelen patlamada ölmüş gibi görünen Jim Hopper’ın (David Harbour) kaderiyle alakalıydı.
Pek çok hayran Hopper’ın aslında ölmediğini umuyor ve bir şekilde sağ sağlim kurtulduğunu düşünüyor. Dizinin ek sahnesinde kötü Rusların bahsettiği “Amerikalı'nın" Harbour'ın karakteri olabileceği iddia ediliyor.
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3Bu iddianın temeli Star Wars’a, özellikle de Bölüm V-İmparator'a dayanıyor. Bill Kuchman’ın ortaya attığı hayran teorisine göre Hopper’ın karakter gelişim hikayesi Han Solo’nunkine benziyor. Görünüşte ölmeden önce iki karakter de “Cehennemde görüşürüz” diyor.
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4Bunun ardından Han Solo hayatta kaldı ve izleyiciler bunu Jedi’ın Dönüşü filminde öğrendi. Luke Skywalker ve Lando Calrisian bu arkadaşını, tutsaklarını Sarlacc Çukuru’nda yem eden Jabba the Hutt’ın elinden kurtardı.
Hopper “Amerikalı” olarak anılan kişiyse, iki karakteri tutsak edenler arasında bir paralellik çizilebilir.
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5Matt Duffer da Entertainment Weekly’e verdiği bir röportajda olayı açığa çıkardığı görülen sözler söyledi. Duffer, "Biz hep İmparator’un Dönüşü hakkında konuşuruz. Ona (Hopper) her zaman daha karanlık bir son, daima bir Han Solo fedakarlık anı vermek istedik" dedi.
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6Steve Harrington (Joe Keery) da final bölümünün son sahnesinde film kiralama dükkanında İmparator’un Dönüşü filminden de bahsediyor.
Tüm ipuçları Hopper’ın Stranger Things’in Han Solo'su olduğunu işaret ediyor. Bu durumda Harbour’un gelecek sezonda diziye dönmesi bekleniyor.